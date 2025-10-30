A- A+

TEATRO Musical sobre Paulo Gustavo com Dona Déa procura atores para viver papel do humorista Produção de ''Meu filho é um musical'' busca atores entre 18 e 35 anos e entre 6 e 10 anos

O ator e comediante Paulo Gustavo (1978-2021) ficou conhecido nacionalmente por interpretar sua mãe, Déa Lúcia, nos palcos e nos cinemas na franquia "Minha mãe é uma peça". Agora, a situação se inverterá. Ao lado da filha e irmã de Paulo, Ju Amaral, Dona Déa está produzindo a peça musical "Meu filho é um musical".

Aproveitando a data de aniversário do humorista, que celebraria 47 anos nesta quinta-feira (30), a produção da peça divulgou uma chamada de elenco convocando interessados em interpretar Paulo Gustavo nos palcos. A peça busca por atores para interpretar o astro na fase adulta (com aparência entre 18 e 35 anos) e infantil (entre 6 e 10 anos).

"Um espetáculo brasileiro que surpreenderá a todos contando a trajetória do menino, do homem, do artista que transformou a si mesmo e sua família em obra de arte. Será um musical tão hilário quanto emocionante, como tudo que ele fazia. Conheceremos os bastidores da vida do genial, inquieto, atazanado e amoroso Paulo Gustavo, que entendeu que a grande arte consiste em tornar-se aquilo que se é! O jovem que, com coragem, encontrou o caminho para chegar a si mesmo e fez explodir seu talento arrebatando um país", destaca as redes oficiais da produção.

Os interessados devem preencher um formulário on-line até 30 de novembro. Audições para outros personagens serão abertas no dia 10 do próximo mês.

Veja também