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TEATRO Entre cores, vanguarda e Antropofagia: musical "Tarsila, A Brasileira" desembarca em Pernambuco Estrelada e produzida por Claudia Raia, a superprodução celebra a vida e a obra da pintora que reinventou a identidade nacional

Uma das personalidades mais emblemáticas da história da cultura nacional ganha vida em solo pernambucano. Entre os dias 1º e 04 de outubro, o Teatro Guararapes recebe o musical "Tarsila, A Brasileira", estrelado e produzido por Claudia Raia e que resgata a trajetória revolucionária de Tarsila do Amaral, a mulher que redefiniu as cores e os rumos da arte no país, ajudando a fundar o Modernismo brasileiro.

Com texto de Anna Toledo e José Possi Neto, que também assina a encenação e a direção de arte, a montagem transporta a plateia para a efervescência do início do século XX. O enredo acompanha o retorno de Tarsila de Paris ao Brasil, em 1922, e seu encontro com os intelectuais que transformariam a arte brasileira: Anita Malfatti, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia e Oswald de Andrade, este interpretado por Jarbas Homem de Mello.

No palco, a efervescência da criação do emblemático “Abaporu” e o nascimento do Movimento Antropofágico dividem espaço com os sobressaltos da vida real, como o impacto da Crise de 1929, as perdas materiais, os dramas amorosos e o engajamento social da pintora. Ao mergulhar nessa narrativa de altos e baixos, o espetáculo faz questão de afastar o distanciamento dos livros de história para resgatar as dores e os recomeços de uma mulher real.

"Quando pensamos em Tarsila, pensamos imediatamente no Abaporu, nas cores, no Modernismo, naquela mulher sofisticada, que circulava pelo mundo. Mas existe uma Tarsila profundamente humana por trás disso. Ela viveu grandes paixões, rupturas, perdas financeiras, dores familiares, momentos muito difíceis e precisou se reconstruir várias vezes", destaca Claudia.

Parte fundamental desse percurso afetivo passa pela intensa relação vivida com Oswald de Andrade, trazida à cena com a cumplicidade de quem compartilha a vida e a arte fora dos holofotes. Segundo a atriz, a vivência ao lado de Jarbas Homem de Mello empresta densidade ao romance do casal modernista, permitindo explorar as luzes e sombras dessa paixão sem recorrer a simplificações.

"Era uma relação que transbordava para a arte. Ter o Jarbas comigo permite que a gente se arrisque muito em cena porque existe uma confiança absoluta entre nós. [..] Talvez justamente por conhecermos tão bem o amor, a parceria e a construção artística a dois, consigamos compreender algumas camadas dessa relação sem tentar romantizá-la", observa a artista.

Essa complexidade cênica ganha uma dimensão ainda mais especial ao cruzar o país e encontrar plateias ávidas por grandes espetáculos fora do eixo tradicional de produções. Para Claudia, levar a montagem ao público pernambucano é um ato de valorização e formação cultural indispensável.

"Chegar a Recife tem um significado muito especial porque a cidade tem uma força cultural imensa, com uma identidade artística muito própria e um público que tem uma relação profunda com arte e cultura. Fazer uma superprodução circular pelo país é complexo, exige investimento, logística e muita gente trabalhando, mas é também parte daquilo em que acredito como produtora. Teatro precisa ser itinerante, encontrar novos públicos, formar plateias", afirma a atriz.

Mais do que um resgate biográfico, o musical desembarca no estado como uma provocação urgente sobre o consumo cultural acelerado dos dias de hoje. Ao reacender o conceito antropofágico idealizado no século passado, a montagem faz um convite para que o país redescubra a sua própria potência estética.

"A antropofagia é justamente isso, você absorve referências, digere e devolve alguma coisa que tem a sua identidade. E o Brasil tem uma riqueza cultural inacreditável. Às vezes olhamos tanto para fora que esquecemos a potência que existe aqui. ‘Tarsila, A Brasileira’ é também um convite para o brasileiro olhar para a própria cultura com orgulho, curiosidade e pertencimento", resume a protagonista.

Serviço

“Tarsila, A Brasileira”

Com Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello

Quando: 1º a 04 de outubro; quinta e sexta-feira às 20h; sábado às 15h e 20h; domingo às 18h)

Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções) – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda/PE

Ingressos: A partir de R$ 50, à venda na internet pela Cecon Tickets e pela bilheteria oficial do próprio teatro

Informações: @tarsilaabrasileira

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