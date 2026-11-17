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Música Musical em tributo a Zoca Madureira reúne artistas no palco do Teatro do Parque, neste domingo (22) Spok, Orquestra Malassombro, Isadora Melo e Carlos Filho participam de espetáculo, com direção de Ronaldo Correia de Brito, a partir das 18h, com acesso gratuito

A vida e a arte do polivalente artista potiguar Antonio Madureira - o Zoca Madureira - serão revisitadas em um espetáculo em seu tributo, neste domingo (22), às 18h, no Teatro do Parque, com entrada gratuita e doação solidária de alimentos não perecíveis.



O musical “Antonio Madureira, músico de todos os ritmos” está na programação do 25º Festival Recife do Teatro Nacional sob curadoria, direção geral e apresentação do amigo e parceiro artístico Ronaldo Correia de Brito, coautor ao lado de Assis Lima do maior auto de Natal do país inspirado na cultura brasileira, o Baile do Menino Deus - obra musicada por Zoca.

Sobre o musical

A montagem tem condução musical do maestro Rafael Marques e conta com apresentações do multiartista Spok, da Orquestra Malassombro e dos cantores Carlos Filho e Isadora Melo.



O repertório passeia pela trajetória do compositor em mais de meio século de carreira artística e revisita composições mais famosas. A execução das obras é entremeada com comentários sobre a história de Zoca, a vasta criação sonora e a proximidade com arte e poetas renomados nacionalmente, como Carlos Drummond de Andrade, Vinicius de Morais, Manuel Bandeira, Cecília Meireles, Mario Quintana, Carlos Pena Filho, entre outros.

Embora já se dedicasse ao estudo de música e tocasse bem o violão, instrumento ao qual dedicou sua vida, considera-se que a estreia de Zoca Madureira aconteceu no dia 18 de outubro de 1970, no Recife, Pernambuco, à frente do Quinteto Armorial, com um concerto intitulado “Três séculos de música nordestina: do barroco ao armorial”. Realizado na Igreja de São Pedro dos Clérigos, o projeto foi idealizado pelo escritor paraibano Ariano Suassuna.

Em seus 50 anos de carreira, Madureira compôs centenas de músicas, gravadas em dezenas de discos, com as mais variadas linguagens e ritmos, em parceria com famosos poetas brasileiros, comparável ao que fez Villa-Lobos.



Compôs músicas para teatro, cinema, séries de tv e espetáculos de dança, além de gravar cerca de cem músicas para o público infantil, alcançado ouvintes de todas as idades. Transitou, além do armorial, por samba, polca, valsa, maxixe, mazurca, dobrado, opereta, entre outros estilos.

SERVIÇO

Antonio Madureira, músico de todos os ritmos - Festival Recife do Teatro Nacional

Quando: 22 de novembro (domingo), às 18h

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife)

Entrada gratuita (doação de 1kg de alimento perecível)

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