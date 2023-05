A- A+

POLÊMICA Músico de Lana Del Rey é assaltado no RJ, chama brasileiros de "lixos humanos" e apaga post Técnico de som da cantora americana, que se apresentou no país no último fim de semana, foi criticado por disparar ofensas na internet

Membro da equipe de Lana Del Rey, o baterista Will Whitney chamou brasileiros de "lixos humanos", por meio de uma publicação no Instagram, após sofrer um assalto, na última terça-feira (30), no Rio de Janeiro, onde esteve com a cantora americana, no último fim de semana, para a apresentação no evento Mita Festival. Diante da repercussão negativa de seu posicionamento ofensivo, o músico apagou o post na tarde desta quarta-feira (31).

Técnico e gestor de som da artista, Will relatou que teve o celular da marca Iphone roubado "por um merda numa motocicleta". Na publicação que foi excluída, o músico ofendeu brasileiros com xingamentos genéricos: "Foda-se esse país inteiro. Eles não merecem música ao vivo. Mal posso esperar para voltar para casa. Lixos humanos", escreveu.



Em sua "bio" no Instagram, Will Whitney mantém ainda a seguinte frase: "Relutantemente em São Paulo". Ele está na capital paulista devido ao show que a cantora realizará por lá, como parte do mesmo evento, no dia 4 de junho.



Brasileiros demonstraram indignação com as ofensas do profissional nas demais publicações da conta de Will no Instagram. "Respeite nosso país! O único pedaço de merda é você. Espero que você perca seu emprego!", reclamou o ex-BBB Mahmoud Baydoun. "Adeus e por favor nunca mais volte", escreveu outro seguidor. Internautas o acusam de ser xenofóbico e mobilizam uma campanha para que brasileiros denunciem os perfis digitais do profissional.

