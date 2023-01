Músico Nailson Vieira abre show comemorativo da banda Mestre Ambrósio

A- A+

O pernambucano Nailson Vieira, de apenas 21 anos, será uma das atrações da abertura do show em comemoração aos 30 anos de carreira da banda recifense Mestre Ambrósio, um dos mais importantes grupos do movimento Manguebeat. Na festa, que acontece neste sábado (7), às 21h, no Clube Português, o músico, cantor, compositor e brincante promete encantar o público com o show “Nailson Vieira canta Nazaré”, um projeto musical inovador e sustentado pelos instrumentos de sopro.

Nailson, que faz parte da nova geração de artistas que surgem da cultura popular da Zona da Mata, entra em cena com a proposta de renovar a música pop de raiz pernambucana, assim como já fizeram, outrora, os primeiros artistas que saíram da capital para receber toda a cultura ancestral da Mata Norte e marcaram a história com o movimento Manguebeat, a exemplo de Siba, Hélder Vasconcelos, Maciel Salú e João Paulo Rosa, entre outros.

Alem de já ter nascido na Zona da Mata, rodeado pela cultura e sonoridade da região, desde criança ele convive com o som do grupo Mestre Ambrósio e com grandes expoentes da cena cultural de Pernambuco. O azougue dos festejos do povo dos canaviais é tratado de maneira pop nas composições de Nailson, sendo um dos principais diferenciais da sua música. O termo azougue, inclusive, vem ganhando destaque com o projeto de Maciel Salú que levanta essa bandeira. A nova geração, vinda diretamente da mata, traz, junto com Nailson, outros artistas de grande valor, como o Mestre Bi, Ricco Serafim, Mestre Anderson, entre outros.

O show deste sábado funciona como uma homenagem do artista à cidade e à figura feminina metafórica de Nazaré da Mata. A ideia é explorar o território sonoro, imprimindo através da música todas as sonoridades da região, desde as ancestralidades e dificuldades enfrentadas no trabalho nos canaviais, até a poética visionária da cultura popular da Zona da Mata.

No repertório, músicas com leve sotaque caribenho, marcadas por referências da cúmbia com o tempero árabe dos negros que vieram da Etiópia para o cultivo da cana. Também é possível perceber alusões à presença moura dos portugueses, algo marcado nas marchas em seis linhas, decassílabos, samba de 10, sextinhas e outros compassos.

A forte presença do trombone na performance do show é outro diferencial do artista, que apresenta uma música maturada e bem estruturada. Em suas canções, Nailson busca representações contemporâneas, sem deixar de lado a parte poética, o groove e a ginga. Cria o novo com liberdade a partir de sólidas bases ancestrais, sendo assim um fiel representante da música negra, pop e universal.

Serviço:

30 anos de carreira da banda recifense Mestre Ambrósio

Qunado: sábado (7), às 21h

Local: Clube Português, Av. Conselheiro Rosa e Silva, 172 - Graças, Recife

Ingresos: 3º lote saem a partir de R$ 80 (meia) e R$ 90 (social). Também é possível adquirir entradas para o camarote/mezanino por R$ 120. No site.

Veja também

CINEMA 'Avatar: O caminho da água' bate mais de US$ 1,48 bilhão de vendas globais e tem 12ª maior bilheteri