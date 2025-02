Músico paraibano Vital Farias, que morreu aos 82 anos, tem canções gravadas por nomes famosos da MPB

A- A+

Morreu nesta quinta-feira (6), aos 82 anos, o cantor e compositor paraibano Vital Farias. A causa da morte foi um infarto agudo do miocárdio, conforme divulgou em nota o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em João Pessoa, onde Vital tratava um problema cardíaco.



Vital Farias nasceu em Taperoá, na Paraíba. Com influências diversas da MPB, mas sobretudo da música nordestina, passando pela literatura de cordel, ele lançou seu primeiro álbum em 1978, mas ganhou projeção no início dos anos 1980 a partir de obras com "Taperoá" (1979) e "Saga da Amazônia" (1982).

Vital teve algumas de suas músicas gravadas por nomes famosos como Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. É dele o clássico "Ai, que saudade d'ocê", gravado por Elba, Geraldo e outros artistas, como Fagner e Zeca Baleiro.

O velório de Vital foi realizado na noite desta quinta-feira (6), na Casa Funerária São João Batista, em João Pessoa. Nesta sexta-feira (7), haverá um cortejo até Taperoá, onde ele será homenageado na casa de sua mãe. O sepultamento está marcado para as 16h.

