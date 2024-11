A- A+

MÚSICA Músico Stromae é condecorado por ''garantir influência da Bélgica'' no mundo; entenda Título, pertencente às ordens nacionais belgas, reconhece ''méritos excepcionais'' nas áreas artística, literária ou científica, segundo as autoridades locais

O músico Stromae foi condecorado nesta quinta-feira (21) pelo rei dos belgas, Filipe, que elogiou seu "universo musical profundo e pouco convencional", responsável por garantir a influência da Bélgica no exterior.



As aparições públicas do artista de 39 anos têm sido raras desde que, em maio de 2023, ele anunciou a suspensão de uma turnê mundial para promover seu álbum Multitude, devido a problemas de saúde.

Nesta quinta-feira, Stromae apareceu sorridente, vestido com um traje escuro e gravata sóbria, ao receber do rei a distinção de "Comandante da Ordem da Coroa".

Este título, pertencente às ordens nacionais belgas, reconhece "méritos excepcionais" nas áreas artística, literária ou científica, segundo as autoridades locais.





Stromae – nome artístico de Paul Van Haver – foi homenageado ao lado de cerca de vinte personalidades belgas, algumas das quais receberam o título nobre de barão, como o dançarino e coreógrafo Sidi Larbi Cherkaoui.

Em um texto previamente redigido pelo palácio real belga e lido ao público, Stromae foi celebrado por "seu talento e sua audácia", uma vez que "redefiniu os contornos da música contemporânea" ao mesclar chanson francesa, rap, música eletrônica e ritmos de diversas partes do mundo.

"Seu trabalho faz com que a Bélgica ressoe em todo o mundo. Como um tal Jacques Brel, em sua época, (...) Stromae conseguiu criar um universo musical profundo e pouco convencional, que dialoga com as obras dos grandes artistas surrealistas do século XX", destacou o texto.

Stromae já havia interrompido, em 2015, a turnê de divulgação de seu álbum Racine Carrée, quando foi revelado que ele sofria de depressão agravada pelos efeitos colaterais de um medicamento antimalárico.

O músico retornou aos palcos em 2022 para apresentar o disco Multitude, que inclui a faixa L'Enfer (O Inferno), na qual ele aborda sua experiência com pensamentos suicidas. O álbum obteve sucesso global imediato.

Veja também

Artes Visuais Exposição celebra os 50 anos de carreira de Ferreira, artista plástico pernambucano