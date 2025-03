Concurso de canto lírico abre inscrições para pretos, pardos e indígenas brasileiros

A- A+

Em consonância com a arte que insere, dá visibilidade e propõe, até o próximo dia 28 de março, artistas pretos, pardos e indígenas da música - especificamente voltados ao canto lírico - podem realizar inscrição, gratuita, no 4º Concurso de Canto Lírico Joaquina Lapinha.



Promovido pela Sustenidos Organização Social de Cultura, o certame é tido como o maior do País no segmento, e além da premiação em dinheiro, os primeiros colocados passam a integrar o elenco de solistas da Temporada Lírica 2026 do Theatro Municipal de São Paulo. E os ganhadores de todas as categorias participam do Recital de Premiação no mesmo teatro.

Com a denominação “Joaquina Lapinha”, o concurso faz menção à atriz e cantora lírica Joaquina Maria da Conceição Lapa, referência feminina e a primeira atriz e cantora brasileira negra a ganhar destaque internacional, com reconhecimento no cenário da cultura luso-brasileira como cantora, a partir do final do século XVIII.









Requisitos e premiação

Voltado para pretos, pardos e indígenas, o concurso traz como requisito a exigência dos inscritos terem residência no Brasil e idade entre 18 e 45 anos, tanto para a categoria feminina quanto para a masculina.



O vencedor de cada categoria será contemplado com o prêmio de R$ 20mil; o segundo receberá R$ 15 mil. Já o prêmio, também em dinheiro de R$ 10 mil, vai para a categoria Jovem Solista - concedido a cantor e cantora de até 25 anos.

Fases

O 4º Concurso de Canto Lírico Joaquina Lapinha - que tem o patrocínio do Visa Causas - vai ser realizado em quatro fases. Desde a Análise Documental e Eliminatória, ambas cumpridas em formato on-line, até a semifinal e final, estas presenciais, em São Paulo. Cantores, diretores artísticos e professores de música integram o júri.



Crédito: @natvcesar

Na terceira edição, realizada no ano passado, a soprano Nathielle Rodrigues ficou em primeiro lugar e foi contemplada com o Prêmio Maria d’Apparecida.



Tal qual Samuel Martins sagrou-se campeão do Prêmio João dos Reis. Maria Angélica Rocha (foto) também integrou o rol de artistas vencedores do concurso.

Joaquina Maria da Conceição Lapa

Mineira, Joaquina Maria da Conceição Lapa, a Joaquina Lapinha, iniciou sua atuação no canto no Rio de Janeiro.



Apesar de ter passado por palcos de cidades portuguesas entre os anos de 1791 a 1805 e, com isso, ter fincado uma carreira internacional, é sabido que, por ser negra, ela precisou recorrer a cosméticos para clarear a pele em apresentações na Europa.

A Sustenidos

Gestora do Complexo Theatro Municipal de São Paulo e também do Conservatório de Tatuí e do Musicou, a Sustenidos é uma organização idealizada para implantação e gestão de políticas públicas no setor cultural.

Em Pernambuco, tanto em Recife quanto em Olinda, a ONG manteve até o ano passado um de seus projetos ativos, o Musicou - pensado como estímulo ao ensino coletivo de música, utilizando-se de ferramentas e modelos artísticos pedagógicos contemporâneos, tendo em vista a promoção de uma forma de trabalho que permita, entre outras coisas, desenvolvimento do potencial criativo sob os vieses humano e musical.



Em Olinda o funcionamento se deu no Centro Cultural Grupo Bongar. Já no Recife o projeto ocupou espaço nas unidades do Compaz Eduardo Campos (Linha do Tiro) e Dom Helder Câmara (Joana Bezerra).



Após se concretizar um novo patrocinador para o projeto, a ideia é de que o Musicou retorne para Pernambuco - com a Sustenidos com expertise, profissionais, equipamentos, materiais didáticos e atuação nas áreas administrativa e educacional.

SERVIÇO

4º Concurso de Canto Lírico Joaquina Lapinha

Para artistas brasileiro pretos, pardos e indígenas

Quando: inscrições até 28 de março

Onde: site da Sustenidos (sustenidos.org.br)

Inscrições gratuitas

Informações: @sustenidoscultura

