MÚSICA My Chemical Romance confirma show no Brasil em 2026; veja ingressos e data A banda anunciou uma turnê na América do Sul que encerra com a sua apresentação em São Paulo

A espera pelo retorno ao Brasil do My Chemical Romance acabou. A banda anunciou, nesta segunda-feira (23), uma turnê na América do Sul em 2026, que inclui um show no dia 05 de fevereiro, no Allianz Parque, em São Paulo. Essa será a primeira vez do grupo em solo nacional desde 2008, quase duas décadas depois.

A apresentação do My Chemical Romance deve celebrar seus mais de 20 anos de carreira, incluindo os clássicos ''Teenagers'', ''Welcome to the Black Parade'', ''Helena'' e ''I'm Not Okay (I Promise)''. Em 2025, a banda lançou a versão deluxe de ''Three Cheers for Sweet Revenge'' (2004), revisitando todas as faixas do disco original.

A turnê no continente sul-americano começa em Bogotá, na Colômbia, em seguida segue para Lima, no Peru, Santiago, no Chile, Buenos Aires, na Argentina, e, finalmente, encerra em São Paulo, no Brasil. O show de abertura será feito pelo quinteto sueco The Hives e a venda de ingressos inicia no dia 27 de junho pelo site da Eventim, mas com pré-venda para clientes Santander no dia 26 de junho.

