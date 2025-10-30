A- A+

LUTO Myers Jr., ator de 'Um maluco no pedaço', morre aos 42 anos após quarto ataque cardíaco em três anos Último trabalho de Myers na TV foi uma participação na série "Young americans", em 2000

Morreu nesta quarta-feira (29) o ator Floyd Roger Myers Jr., de "Um maluco no pedaço", aos 42 anos. Myers Jr. morreu em sua casa em Maryland, vítima de um ataque cardíaco, conforme informou ao TMZ sua mãe, Renee Trice. Ainda segundo Trice, este foi o quarto ataque cardíaco sofrido por Floyd em apenas três anos.

Myers fez sua estreia na televisão em 1992, interpretando o jovem Will (protagonista vivido por Will Smith) em um episódio de "Um maluco no pedaço". No mesmo ano, ele viveu Marlon Jackson na minissérie da ABC "The Jacksons: An american dream", que também tinha Angela Bassett, Vanessa Williams e Billy Dee Williams no elenco.

O último trabalho de Myers na TV foi uma participação na série "Young americans", em 2000. De lá pra cá, ele viveu longe dos holofotes.

