Na academia, Nizam e Pizane criticam atitude de MC Bin Laden com Davi no BBB 24; entenda

A intermediação de MC Bin Laden no acerto de contas da madrugada com Davi não foi vista com bons olhos por Nizam. Nem ele nem Lucas Pizane gostaram do funkeiro ter ido conversar com o motorista de aplicativo baiano. Na academia, os brothers falaram sobre o assunto com Junho e Fernanda.



"Independente de ter sido uma percepção errada ou não, não gostei da atitude do Bin Laden de ter chegado pro Davi pra falar...", comentou Pizane. "Porr*, tem nada a ver!", concordou Fernanda. "Falar o quê?", indagou Juninho, sem entender do que se tratava. "De fofocar, falar que sou falso pro Davi. Mesmo que ache isso, porque não veio me perguntar?", explicou Nizam.

Pizane compartilhou sua impressão sobre a possível estratégia de Bin Laden. “Quis usar da ingenuidade do Davi pra ganhar..." "Ganhar outro grupo", completou Fernanda. “Gosto muito dele, mas isso me deixou com a antena ligada", comentou Pizane.

