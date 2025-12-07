A- A+

CCXP25 Na CCXP25, Bruna Marquezine revela amadurecimento na 2ª temporada de "O Amor da Minha Vida" Atriz comenta evolução de sua personagem e as reviravoltas emocionais que marcarão os novos episódios da série

No painel do Disney+ na CCXP25, Bruna Marquezine falou sobre a experiência de interpretar a personagem Bia na série "O Amor da Minha Vida", da Disney+. Ela e o seu parceiro de cena Rômulo Estrela, que interpreta Victor, anteciparam ao público o clima da segunda temporada da comédia romântica, gravada em 2025. Segundo a atriz, o público verá o amadurecimento de sua personagem.

"Conhecemos a Bia como uma jovem adulta impulsiva, inconsequente, reativa. Na primeira temporada, acompanhamos esse processo de amadurecimento", analisou.

Para Bruna, a conversa na segunda temporada será outra:

"É sobre ser ou não uma boa pessoa. Até onde a gente pode se colocar em primeiro lugar sem cair no egoísmo, sem ignorar o outro? Os dois (Bia e Victor) vão crescer muito. Vamos ver como eles lidam com novos desafios — mas, antes disso, precisam enfrentar questões internas, especialmente o Victor."

Rômulo Estrela também falou sobre as reviravoltas emocionais dos personagens.

"É muito bonito ver a Bia se desenvolvendo nessas relações. A Bia fica dividida entre novos amores. Esse cara bagunça bastante a cabeça dela."

Rômulo Estrela revelou que praticamente "se convidou" para a produção:

"Como espectador e ator, eu exigia estar nessa série. E deu certo. É preciso tomar cuidado com o que a gente deseja, porque acontece".

Bruna também refletiu sobre o caminho da protagonista ao longo da série.

Na nova fase, segundo a atriz, a personagem enfrenta dilemas diferentes, típicos da vida adulta: "Encontramos uma Bia mais madura, mas agora tentando equilibrar vida profissional e pessoal. Até onde a gente pode se priorizar sem ferir o outro? Como conciliar trabalho e amor? É possível ter sucesso nos dois?"

