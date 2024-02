A- A+

BBB 24 Na Central do Líder: Raquele ouve conversa de sisters Do lado de fora, Deniziane discute com aliadas as diferenças com Fernanda

Estreando o Espia BBB, a sister Raquele, no Quarto do Líder, ao lado do pagodeiro Rodriguinho, observam a conversa das outras confinadas: Beatriz, Deniziane, Leidy Elin e Alane. Raquele usou um crédito da Central do Líder.



O tema da conversa entre as cinco era o embate com a sister Fernanda. Elas, inclusive, citaram uma conversa que tiveram com Rodriguinho que a teria orientado para o quadro Sincerão.

"Achei que elas estavam falando de mim no início. Acabou que elas estavam falando da Fernanda. Então ela não imagina que eu mando ela e ela está com medo da Fernanda puxar ela", comentou Raquele.

Antes do Espia BBB, entretanto, Deniziane comentava que a chance de ser indicada ao Paredão pela própria líder, e que vai puxar com ela para a berlinda a sister Giovanna, passa caso de Contragolpe.

