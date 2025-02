A- A+

Cimema Na corrida do Oscar por "Ainda Estou Aqui", Salles felicita Gabriel Mascaro pelo Urso de Prata Cineasta assistiu à premiação que laureou com a segunda maior honraria a produção brasileira "O Último Azul", de Mascaro

Walter Salles parabenizou o diretor Gabriel Mascaro pelo Urso de Prata em Berlim.

O diretor de "Ainda Estou Aqui", que concorre ao Oscar de melhor filme estrangeiro, assistiu à premiação que laureou com a segunda maior honraria a produção brasileira "O Último Azul", dirigida por Mascaro.

- Viva Gabriel Mascaro, viva o Cinema Brasileiro, viva a criatividade maravilhosa do cinema pernambucano! O Grande Prêmio outorgado pelo Festival de Berlim à “O Ultimo Azul” é um reconhecimento do incrível talento de Gabriel e dos nossos atores e técnicos. A continuidade é fundamental para enraizar uma cinematografia, é isso que Gabriel Mascaro nos ofereceu hoje - disse Salles. - Acompanhei a premiacão ao vivo pelo canal da Berlinale, foi muito emocionante ver um cineasta tão genial quanto Gabriel receber um prêmio tão importante. Berlim 2025 também atestou a vitalidade do cinema latino-americano, com o “A Mensagem” do cineasta argentino Iván Fund ganhando o Prêmio Especial do Júri, e outros dois filmes sul-americanos ganhando prêmios dados pela Fipresci: “La Memoria de las Mariposas” de Tatiana Fuentes Sadowski (Peru) e “Bajo las Banderas el Sol”, de Juanjo Pereira (Paraguai).

O cineasta pernambucano Gabriel Mascaro também dirigiu "Boi neon", "Divino amor", entre outros longas.

