BBB 24 Na cozinha do VIP, Vanessa e Isabelle conversam sobre desentendimento; saiba mais A conversa entre as duas sisters aconteceu durante o café da manhã

Vanessa Lopes e Isabelle conversaram nesta sexta-feira (19), na cozinha do VIP do Big Brother Brasil 24, sobre desentendimento do dia anterior, em que a manauara demonstrou preocupação em relação ao comportamento da influenciadora e alertou que ela não deveria se importar com os acontecimentos fora da casa.

Veja o momento da última quinta-feira (18):

a vanessa jurando que eles são atores pra entrar na mente dela e a isabelle assimkkkkkkkk #bbb24 pic.twitter.com/UpiBuMw9XV — katy (@rodgheri) January 18, 2024

Na ocasião desta manhã, a tiktoker disse se sentir perdida por lidar com diversas situações ao mesmo tempo que chega nela através dos outros participantes do BBB 24.

''A gente é influenciado pelas pessoas ao nosso redor e não percebe, não se maltrate por isso'', desabafou a sister com Isabelle.

Vanessa está sendo alvo de comentários dentro e fora da casa do BBB sobre o seu comportamento diante do confinamento. Ela criou diversas teorias tentando decifrar o jogo. A manauara relatou incômodo com a situação.

''Eu fiquei muito preocupada contigo [...], e a única coisa que me incomodou em ti é você não se divertir aqui dentro'', disse Isabelle.

As duas deixaram as desavenças de lado durante o café da manhã.

