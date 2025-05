A- A+

DEPOIMENTO Na CPI das Bets, Rico Melquíades joga no 'tigrinho' e exibe lucro de R$ 88 "O tigrinho soltou a carta", disse; expressão é uma referência a casos de vitória em jogos de azar virtuais

A CPI das Bets pediu ao influenciador digital Rico Melquíades, nesta quarta-feira, 14, para mostrar em tempo real, com o próprio aparelho celular, uma sequência de apostas no chamado "jogo do tigrinho".

Melquíades exibiu aos senadores gastos de R$ 32 com as apostas e ganhos de R$ 88 em um período de pouco mais de dois minutos. "O tigrinho soltou a carta", disse. A expressão é uma referência a casos de vitória em jogos de azar virtuais.

O objetivo dos senadores com o pedido ao influenciador era comprovar se ele tem um cadastro próprio para jogar ou se usa uma chamada "conta demo" - um login que permite simular apostas em uma página paralela, sem movimentação de dinheiro.

O influenciador é divulgador da casa de apostas Zeroum, criada pela advogada e influenciadora Deolane Bezerra. A empresa não obteve autorização do Ministério da Fazenda, mas funciona ancorada em uma decisão judicial. Após ser barrada, Deolane vendeu a bet para um amigo.

Vencedor da edição de 2021 do programa A Fazenda, da TV Record, Rico Melquíades afirmou que mantém contrato de publicidade com a bet Zeroum e recebe por isso um valor fixo, que independe da adesão de novos usuários.

Ele afirmou que faz apostas diariamente. "Jogo para me divertir e aliviar a minha ansiedade, assim como faço uso do cigarro", afirmou o influenciador.

Com 10 milhões de seguidores no Instagram, Melquíades é investigado na Operação Game Over, da Polícia Civil de Alagoas, que apura a promoção irregular de jogos de azar online por meio de influenciadores digitais.

A CPI convocou o influenciador por considerar que a atuação dele "é relevante para a apuração do uso indevido de publicidade digital na disseminação desses jogos".

