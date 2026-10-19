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domingão Na "Dança dos Famosos", cantor Livinho recebe nota 10 de todos os jurados Durante quase um minuto e meio, os dois foram aplaudidos pela plateia em diversos momentos da coreografia

O cantor Livinho recebeu nota 10 de todos os jurados da Dança dos Famosos 2026 no programa do domingo, 18. Acompanhado pela professora de dança Beatriz Feitosa, ele se apresentou ao ritmo do Lindy Hop.

A música escolhida foi uma versão de Enjoy The Silence do Depeche Mode. Durante quase um minuto e meio, os dois foram aplaudidos pela plateia em diversos momentos da coreografia.

Carlinhos de Jesus falou a respeito da origem do estilo musical. "O que eu... [Posso dizer?] É 10", encerrou.

Ana Botafogo destacou uma "coreografia muito inteligente" em que "Livinho soube captar não só o humor, a irreverência, como tirou onda. Teve classe o seu Lindy Hop. 10", concluiu.

Zebrinha, o último a dar a nota, deu risada com a 'pressão' do público para que também os acompanhasse na nota máxima.

Ele elogiou o "vocabulário diverso", a "desenvoltura" e destacou movimentos "que não são fáceis de fazer". "Minha nota para você não vai ser por hoje, mas por sua trajetória: 10."

Milton Cunha e Jeniffer Nascimento, a jurada convidada da Dança dos Famosos do domingo, 18, também deram a pontuação mais alta a Livinho.

Ao término das avaliações, Ed Gama, Livia Andrade e Huck pularam junto à dupla de dançarinos ao som de Aleluia.

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