Despedida Na derradeira temporada do "The Voice Brasil", Fátima Bernardes encerra mais um ciclo na TV Em 2023, além do reality musical, a apresentadora estreou no programa "Assim Como a Gente", do GNT

Há mais de 30 anos diante do vídeo, Fátima Bernardes entende como ninguém que a televisão é feita de ciclos. Após um longo período no jornalismo, ela se despediu do hard news para comandar as manhãs da Globo à frente do “Encontro”. Com 10 anos de programa, a jornalista buscou novos voos dentro do entretenimento e chegou ao “The Voice Brasil”. Agora, após duas temporadas no talent show, Fátima apresenta a edição de encerramento da competição musical, que deixará a grade da emissora.



“O ‘The Voice’, para mim, foi uma possibilidade de me entregar por inteiro ao entretenimento. O ‘Encontro’ foi meu primeiro passo, mas ainda trazia muito material jornalístico; o ‘The Voice’, não. Independentemente do que estiver acontecendo no mundo, apresentar o ‘Voice’ é lidar apenas com beleza, talento, emoção, sonhos”, explica.

Fátima chegou ao reality musical na reta final. Ela, porém, era uma fiel espectadora do formato ao longo dos anos. Na temporada derradeira, a apresentadora ficou impressionada com o nível dos participantes que passaram pelas “Audições às Cegas”.

Na temporada de despedida, Fátima tem tido a oportunidade de relembrar momentos marcantes da competição. Ela também valoriza todos os técnicos e cantores que passaram pelo palco da produção ao longo dos últimos anos. “É muito bom relembrar algumas características de programas do passado. Não é uma retrospectiva, mas quem acompanha o ‘The Voice’ identifica as características da competição. Está sendo muito legal e ainda temos várias visitas surpresas que eu não posso contar ainda (risos)”, valoriza.

Prestes a se despedir do formato, Fátima valoriza a importância do programa dentro do cenário musical brasileiro. Segundo a apresentadora, além de impulsionar carreira, a produção traz mensagens importantes para o futuro. “Vale a pena sonhar, correr atrás do que você deseja e que sua vida pode mudar a partir de uma decisão sua. Simplesmente o fato de ir até aquele palco, subir e se apresentar já é muito transformador. Eu vi pessoas que diziam que já estavam felizes só por terem pisado ali, porque era o sonho de uma avó, avô, pai ou mãe. São tantas emoções envolvidas, que eu acho que isso fica”, aponta.

Conversa boa

Desbravando o entretenimento em suas diferentes formas, Fátima Bernardes também estreou na grade do GNT. A apresentadora comanda a primeira temporada do programa “Assim Como a Gente”. Na produção, ela recebe dois convidados que possuem algum desafio em comum e compartilham relatos, se deixando conduzir pela sintonia e por suas afinidades. “Foi algo bem diferente de uma entrevista tradicional. Tem todo o relaxamento dos convidados, a participação da plateia. Além disso, trouxe discussões que estão em acordo com o mundo em que vivemos”, explica.

Ao contrário do que acontecia no jornalismo, Fátima deixou sua persona e intimidades ganharem maior destaque no entretenimento. No “Assim Como a Gente”, ela topou abrir alguns detalhes pessoais durante a participação de Ivete Sangalo. “Virei entrevistada. Nós nos entrevistamos. O público teve a chance de me ver de outras formas”, aponta.

