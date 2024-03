A- A+

Cultura Ancestral Ọnà Dúdú escava estações-territórios negros do Bairro do Recife em itinerância performática Após abertura no dia 21 de março, vivência artística segue neste sábado (23) e na próxima quarta-feira (27), das 14h às 18h; Programação é gratuita e conta em sua 2ª edição com artistas e coletivos afro

Quatro estações-territórios negros do Bairro do Recife viram palco para a 2ª edição da itinerância histórico-performativa promovida pelo Ọnà Dúdú. Com acesso gratuito, o circuito iniciou na tarde da última quinta-feira (21) e segue sua programação nos nos dias 23 e 27 de março, das 14h às 18h, com recurso de acessibilidade comunicacional (libras e audiodescrição).



São contempladas 50 pessoas por dia na vivência artística que visita a Cruz do Patrão, rua da Guia, rua do Apolo, comunidade do Pilar e Paço do Frevo, e também recebe o espetáculo re_Luzir, de Marconi Bispo. As inscrições podem ser feitas via e-mail: [email protected].

O projeto busca compartilhar das histórias e presenças dos negros e negras na construção do centro recifense. A primeira edição aconteceu em 2022, no mês de dezembro.

Idealizado pelo ator, dramaturgo, produtor e sacerdote de candomblé Marconi Bispo, o Ọnà Dúdú traz para a programação artistas e coletivos negros: Ara Agontimé, com Jamila Marques, Dandara Marques e Renata Mesquita, além das participações de aline sou e Juliana Zacarias na performance; Circo Experimental Negro (Hammai Assis e Rob Silva); Brunna Martins (atriz guia); Neris Rodrigues (musicista); Parrô Mello (músico); Thúlio Xambá (músico) e Marconi Bispo (ator).

"Os processos histórico-sociais que foram tessitura para a página escravocrata em Pernambuco carecem de maior publicização e discussão. É importante reconstituir narrativas e o Ọnà Dúdú quer escavar no bairro do Recife essa presença negra que atravessa cinco séculos. Este circuito, que chega a sua 2ª edição, é uma fricção e fruição de histórias, subjetividades, corpos em incessante diáspora, re-existências e impermanências. Neste caminhar artístico-performático perguntamos: quem começou esse Recife Antigo?”, explica Marconi Bispo.

A itinerância também celebra o dia 27 de março, Dia Nacional do Circo e o Dia Mundial do Teatro, data também importante para a ação, uma vez que o circuito tem na sua base estas artes da cena. Anteriormente, no dia 21, foi celebrado o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé (Lei Nº 14.519, de 5 de janeiro de 2023) e o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, data que guarda profunda relação com o escopo do projeto Ọnà Dúdú.



Em sua pesquisa, Marconi elenca dados históricos, entre eles o de que Recife foi a cidade campeã em crianças africanas traficadas, 5º centro mundial e 3º do Brasil de tráfico escravista, e o de Pernambuco ter recebido o 1º navio negreiro em 1560, a pedido de Duarte Coelho, além do número de 853 mil pessoas trazidas escravizadas para Pernambuco e do fato de que o Recife tem na presença africana um dos elementos basilares de sua formação citadina, fato pouco divulgado.

As performances que foram escolhidas para a experiência Ọnà Dúdú no centro do Recife questionam que cidade negra é essa que, a despeito de tanta presença — até o fim do tráfico (1856) registrou em torno de um milhão de africanos e africanas — ainda se faz ignorada e invisibilizada. Marconi, inclusive, apresenta o espetáculo re_Luzir, juntamente com o músico Miguel Mendes, que assina a trilha sonora, e João Guilherme de Paula e André Xavier nas projeções audiovisuais da peça.

“Que caminhos essas pessoas abriram nesta cidade aquática? Onde esses caminhos desaguaram? Nós estamos reunidos por eles e elas. Toda uma cidade foi erguida a partir desta presença. Atuaremos como este rio africano chamado Ọnà, reabrindo sulcos nessa terra racista onde pisamos. Somos artistas negros e negras, cada qual movendo suas expressões artísticas a partir desta singularidade e ancestralidade. Nossa ação é escavatória, uma tentativa de fazer lembrar que as ruas (Ọ̀nà) deste bairro são negras, ontem e hoje”, comenta.

O Ọnà Dúdú foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo/2023, por meio do Edital Multilinguagens – Recife Criativo, da Prefeitura da Cidade do Recife. Além de Marconi Bispo, responsável pela criação, concepção, dramaturgia, administração e produção executiva, Arthur Marinho, Gesis Morais, Kadydja Erlen e Michel Gomes atuam na assistência de produção, com Ubira Machado e Marconi Bispo na direção de arte, Arthur Canavarro e Diego Amorim à frente da identidade visual/design gráfico e Daniel Lima realiza a assessoria de imprensa. Arthur Canavarro e Ubira Machado também assumem a fotografia e o audiovisual.

Significado

As palavras Ọnà e Dúdú pertencem à língua Yorùbá. Ọnà significa rua, caminho, estrada, acesso, indicação, método, maneira e também forma de se fazer algo. Ọnà é arte, obra de arte e o nome de um rio africano. Dudú leva o significado de ser preto e negro.

Confira a itinerância - Bairro do Recife

Primeira estação: Cruz do Patrão. O que assombra aquele lugar a não ser esses dados e o triste quinto lugar mundial no tráfico de africanas e africanos? Nossa itinerância começa pela Cruz do Patrão tentando um outro gesto, distante do discurso folclorizado de lugar mal assombrado. A realidade é/foi histórica e a fantasia só nos servirá, aqui, para lembrar: chegamos da África por ali. Vivos, quase-vivos e mortos.

Segunda estação: comunidade do Pilar. Uma Pequena África? Que artistas negres lá residem? O que significa – no meio da comunidade! – uma Igreja Católica do século XVII ensimesmada em seu projeto colonial e circundada, por tudo e portanto, de tanta pobreza? Ao redor do Porto, do Cais, quantas existências negras reclamam uma história quando a própria História se nega a registrá-las?

Terceira estação: Teatro Apolo e rua da Guia. Na obra historiográfica “Òmìnira – mulheres e homens libertos da Costa d'África no Recife [c. 1846 - c. 1890]”, a professora Valéria Gomes Costa [UFPE] reconstruiu trajetórias de pessoas escravizadas no Recife oitocentista, sobretudo, as de "pretos/as minas" que conquistaram a liberdade e tiveram que se reinventar para viver/sobreviver na sociedade escravista de então. No livro, as ruas do Apolo e da Guia aparecem como lugar de trabalho e convívio de muitos negros e negras da África Ocidental, sendo o próprio Teatro Apolo arrolado na vida de um de seus personagens, o Domingos José Machado. Nesta Estação, estas histórias são pontuadas e revividas pelo ator Marconi Bispo e pelo músico Thúlio Xambá.

Quarta estação: espetáculo re_Luzir, do ator Marconi Bispo, no Paço do Frevo. Participa do espetáculo re_Luzir o músico Miguel Mendes, que também assina a trilha sonora original da peça. De outubro de 2016 a março de 2020, Marconi Bispo protagonizou o espetáculo autobiográfico Luzir é Negro!. Foram 39 sessões e, na última, saiu de cena para o isolamento por conta da pandemia, que acarretou o fim do espetáculo e de sua trajetória no grupo Teatro de Fronteira. Em seu novo projeto, a montagem re_Luzir, Marconi inaugura o início de projetos autônomos, fincados na elaboração de uma cena onde suas encruzilhadas afrográficas sejam percurso e performance. E se [nos] indaga: O que um ator negro tem a dizer/fazer/projetar nestes cruzos de tantos desafios, de tantas indefinições, de tantos medos? Quais as implicações destes percursos em sua existência – no tocante à sua subjetividade negra, sobretudo! — e que agora, pelo viés do teatro, torna-se documento para todes nós, "sobreviventes" destes tempos sombrios — mas que nos lançam tanta luz?

Dados históricos

- Recife: quinto maior centro mundial de tráfico escravista. O terceiro do Brasil. [1°- Rio de Janeiro; 2°- Liverpool; 3° - Bahia; 4° - Londres e 5° - Recife].

- Primeiro navio negreiro em Pernambuco: 1560, a pedido de Duarte Coelho.

- 853.000 pessoas foram trazidas escravizadas para Pernambuco [período que durou o tráfico: 1560 a 1856].

- Recife foi campeã no tráfico de crianças africanas. Um caso: num navio capturado haviam 1.683 cativos, 1.033 eram crianças. [Muleke, do quimbundo, dependente.]

Serviço:

Ọ̀NÀ DÚDÚ – Caminhos Negros do bairro do Recife. Itinerância histórico-performativa

21 de março [quinta-feira], das 14h às 18h;

23 de março [sábado], das 14h às 18h;

27 de março [quarta-feira], das 14h às 18h.

Gratuito. Inscrições via e-mail: [email protected]

Estações

Estação 1 [Cruz do Patrão]: Ara Agontimé - Jamila Marques, Dandara Marques e Renata Mesquita; bailarinas convidadas: aline sou e Juliana Zacarias;

Estação 2 [comunidade do Pilar]: Circo Experimental Negro - Hammai Assis e Rob Silva; Lideranças comunitárias da comunidade do Pilar - Ana Cláudia Miguel e Adriana Santos;

Estação 3 [Teatro Apolo e rua da Guia]: Parrô Mello, Neris Rodrigues e Thúlio Xambá;

Estação 4 [Paço do Frevo/Espetáculo re_Luzir]: Marconi Bispo, Miguel Mendes, João Guilherme de Paula e André Xavier.

Ficha técnica

Criação, concepção, dramaturgia, administração e produção executiva: Marconi Bispo

Assistentes de produção: Arthur Marinho, Gesis Morais, Kadydja Erlen e Michel Gomes

Direção de arte: Ubira Machado e Marconi Bispo

Identidade visual/design gráfico: Arthur Canavarro e Diego Amorim

Fotografia e audiovisual: Arthur Canavarro e Ubira Machado

Assessoria de imprensa: Daniel Lima

Atriz guia: Brunna Martins

Ações de acessibilidade comunicacional: Centrae Acessibilidade Comunicacional

Coletivos: Ara Agontimé, com Jamila Marques, Dandara Marques e Renata Mesquita, além da participações de aline sou e Juliana Zacarias na performance; Circo Experimental Negro, com Hammai Assis e Rob Silva

Artistas: Neris Rodrigues (musicista), Parrô Mello (músico), Thulio Xambá (músico), Marconi Bispo (ator)

Trilha sonora e direção musical do espetáculo re_Luzir: Miguel Mendes

Projecionistas do espetáculo re_Luzir: João Guilherme de Paula e André Xavier

