Na dúvida de como montar a árvore de Natal? Decoradora dá dicas; confira

Todo ano, a árvore de Natal ganha posição de destaque na sala, simbolizando a temporada mais festiva de todas. Produzida em diversos tamanhos, ela é sinônimo de produto alegórico em que é possível decorar como se queira. No entendimento geral, quanto mais decorado, melhor. Será?

Mas, antes, vale entender a origem de um produto tão universal. A história não conta com muita certeza o início de uma árvore tão cheia de enfeites. Mas há relatos destacando que se trata de uma herança vinda de religiões pagãs da antiguidade. Os egípcios, por exemplo, faziam rituais de adoração ao Deus Sol, utilizando grandes palmeiras. Com o passar do tempo, o tal símbolo foi se aproximando ao que se conhece hoje, fazendo referência ao típico pinheiro coberto de neve.

Pisca, laços e bolas

Para muito além da cor verde, é possível encontrar árvore de Natal em várias cores. A tendência para 2023, segundo profissionais de decoração, tende a ser o rosa por conta do filme mais popular deste ano: Barbie. “Porém. a mais utilizada é a linha tradicional mesmo, porque fica até mais fácil de ornamentar”, começa a arquiteta e decoradora Tita Barretto, da Etla Arquitetura.

A partir de então, o primeiro item a ser inserido é o pisca, que deve preencher todos os espaços, a fim de que tudo seja iluminado. Essa prioridade evita que o fio se emaranhe com os objetos, caso ele entre por último. “Depois vamos dos maiores elementos para os menores, a exemplo dos laços. Porque, assim, temos uma noção melhor de proporção, utilizando as bolas, por exemplo, para ir fechando os espaços vazios. Assim fica mais fácil de termos essa harmonização”, sugere a arquiteta.

Objetos pessoais

Para dar um ar mais personalizado, é possível inserir elementos que tenham a ver com o estilo da família. Se a casa tiver muita criança, alguns bichinhos de pelúcia podem ser encaixados, dando graça à decoração. Já os casais podem usar porta-retratos, lembranças de viagem fáceis de pendurar ou meias com algum tipo de bordado.

Base da árvore

É possível utilizar um pano vermelho na base da árvore, a fim de setoriza-lo em um canto específico da casa. “A saia dá um arremate final”, defende Tita. Para reforçar a ideia de lugar especial, ainda vale colocar ao redor grandes bichos de decoração, Papai Noel ou mesmo os presentes que serão distribuídos no amigo-secreto.

A escolha do topo

“Temos como tradição a estrela do Menino Jesus, mas há quem prefira utilizar o anjo ou mesmo um grande laço. Essa escolha é livre”, completa a arquiteta.

Na intenção de usar uma fita no alto, a especialista sugere uma ornamentação em que o adereço possa cair do topo até a base da árvore. “A depender do estilo, você pode até diminuir o uso de elementos e aproveitar apenas esta grande fita na decoração”, conclui.

