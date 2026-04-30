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SHAKIRA Na expectativa para o show na praia, Shakira aparece na janela do Copacabana Palace Estrela colombiana se apresentará em uma estrutura monumental na Praia de Copacabana no próximo sábado

Hospedada no Copacabana Palace desde quarta-feira (29), Shakira apareceu na janela do hotel nesta quinta-feira. A estrela colombiana, que se apresentará em uma estrutura monumental na Praia de Copacabana no próximo sábado (2), surgiu e, em certo momento, olhou para a paisagem e apontou para o palco.

A cantora está instalada no mesmo quarto em que ficaram Madonna e Lady Gaga, que se apresentaram no projeto Todo Mundo no Rio nas últimas edições, em 2024 e 2025, respectivamente.

Desde que a colombiana aterrissou na capital fluminense, uma turma de admiradores faz festa na calçada em frente ao Copacabana Palace. Todos querem tirar uma casquinha da cantora, que só deu as caras na janela do hotel por alguns minutos, em momento captado pelo GLOBO.

"Ela tem que pelo menos dar um tchau. Cadê? Veio pra cá só para dormir?", reclamou um vendedor ambulante, com uma bolsa encalhada com mais de cem leques estampados com o rosto da cantora.

O valor das peças giram em torno de R$ 50 e R$ 70. Ou mais, a depender do perfil do cliente, como constatou a reportagem.

A transmissão do show acontece a partir das 21h20 no Multishow e no Globoplay, aberto para não assinantes e, logo após “Três Graças”, na TV Globo.

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