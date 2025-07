A- A+

Streaming Prime video: confira as estreias de filmes e séries em agosto de 2025 no streaming "A última missão, filme com Eddie Murphy, e série inspirada no podcast "A mulher da casa abandonada" estão na lista

Um novo filme de Eddie Murphy é a grande novidade do cardápio do Prime Video para o mês de agosto de 2025. O ator, de 64 anos, estrela a comédia de ação "A última missão", em que interpreta um motorista de caminhão blindado que precisa lida

A adaptação para o audiovisual do podcast "A mulher da casa abandonada", do jornalista Chico Felitti, também é aposta da plataforma. O caso é expandido numa série documental de três partes, que entra no ar no dia 15.

Veja mais detalhes dessas e outras novidades abaixo.

Séries:

Dia 13 de agosto:

"Butterfly"

A série gira em torno de David Jung, um ex-agente da inteligência dos EUA enigmático e altamente imprevisível, que vive na Coreia do Sul. Sua vida é devastada quando as consequências de uma decisão impossível do passado voltam para assombrá-lo, e ele passa a ser perseguido por Rebecca, uma jovem agente mortal e sociopata encarregada de matá-lo, e pela Caddis, a sombria organização de espionagem para a qual ela trabalha.

"Festa da Salsicha: Comilândia, 2ª temporada"

Na segunda temporada, exilados de casa, Frank, Barry e Sammy logo se encontram em New Foodland, uma utopia para alimentos e humanos. Mas, sob as geladeiras brilhantes e os sorrisos alegres da cidade, há um segredo sombrio que ameaça toda a sociedade de alimentos.

Dia 15 de agosto

"A Mulher da Casa Abandonada"

Após quase 30 anos de silêncio, uma vítima compartilha novos e perturbadores detalhes do horror que viveu na casa daquela que ficou conhecida em todo o Brasil como a mulher com pomada branca no rosto. Ao longo de três episódios, a série documental continua a investigação conduzida pelo jornalista Chico Felitti em um dos podcasts mais ouvidos do país e explora o fascínio pela, então acusada, Margarida Bonetti. Detalhes inéditos são desenterrados junto a polícia federal americana e especialistas ligados ao caso. Memórias antes abafadas pelo trauma vêm à tona.

"Betty, A Feia - A História Continua, 2ª temporada"

Ambientada mais de 20 anos depois da novela, a trama acompanha Betty — agora uma profissional bem-sucedida e mãe — enquanto ela reata secretamente seu relacionamento com Armando após um divórcio público. A segunda temporada explora temas como reinvenção pessoal, dinâmicas familiares e segundas chances, mantendo o charme e a essência da história original que transformou Betty em um ícone mundial.

Dia 25 de agosto

"Upload, 4ª temporada"

No evento final da série, dividido em quatro partes, uma IA senciente rapidamente se torna maligna, ameaçando destruir Lakeview — e o mundo! Além de executivos gananciosos, mistérios não resolvidos e corações partidos tanto na realidade virtual quanto na vida real, nossos personagens enfrentam desafios como nunca antes. A única forma de superarem tudo isso e salvarem a humanidade da exclusão é unindo forças uma última vez.

Dia 27

"The Terminal List: Dark Wolf"

Série prelúdio que conta a história de origem de Ben Edwards (Taylor Kitsch), acompanhando sua trajetória desde os Navy SEALs até o lado clandestino das Operações Especiais da CIA. Um thriller de espionagem que explora o lado mais sombrio da guerra e os custos humanos envolvidos. Chris Pratt também retorna ao papel de James Reece.

Filmes:

Dia 6 de agosto

"A Última Missão"

Uma coleta rotineira de dinheiro toma um rumo diferente quando dois motoristas de caminhão blindado, Russell (Eddie Murphy) e Travis (Pete Davidson), são emboscados por criminosos implacáveis liderados por uma mente inteligente, Zoe (Keke Palmer), com planos que vão muito além da carga de dinheiro. À medida que o caos se desenrola ao redor deles, a dupla improvável precisa lidar com o perigo de alto risco, personalidades conflitantes e um dia muito ruim que continua piorando.

Dia 20 de agosto

"O mapa que me leva até você"

Baseado no livro homônimo escrito por J.P. Monninger, o filme acompanha Heather (Madelyn Cline), uma jovem que se aventura pela Europa junto às suas melhores amigas antes de se estabelecer em sua vida perfeitamente planejada. Quando seu caminho se cruza com o de Jack (KJ Apa), um rapaz carismático e misterioso, uma faísca imediata dá início a uma jornada emocional que nenhum dos dois esperava.

Dia 29 de agosto

"Hedda"

Moderna releitura da peça clássica de Henrik Ibsen, Hedda (Tessa Thompson) se vê dividida entre a dor persistente de um amor do passado e a silenciosa sufocação de sua vida atual. Ao longo de uma noite intensa, desejos reprimidos e tensões ocultas vêm à tona — arrastando ela e todos ao seu redor para uma espiral de manipulação, paixão e traição.

