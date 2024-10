A- A+

JOGOS DE AZAR Na Flip, Felipe Neto diz que se arrependeu de ter divulgado o jogo do tigrinho Influencer afirma que, depois de enriquecer na Internet, passou a ter mais consciência de que precisava colocar a ética antes do lucro

''O maior erro disparado da minha vida'' é como o influencer Felipe Neto classificou o período em que divulgou o jogo do tigrinho em suas mídias sociais.



Durante a sua participação na nona mesa da Flip 2024, "Como enfrentar o ódio", em Paraty (RJ), ele afirmou que, depois de enriquecer na Internet, passou a ter mais consciência de que precisava colocar a ética antes do lucro. Na época, entretanto, diz ter seguido a onda de outras celebridades digitais que também faziam a ação por meio da web.

— Uma dessas coisas seria: não divulgar jogos de azar. Mas eu divulguei. Por quê? Porque mesmo com consciência de classe, ou tentando (ter consciência), mesmo me educando constantemente, eu ainda assim fui burro o suficiente de falar: "Se todo mundo está fazendo, é sinal que tá tudo bem" — diz ele. — E considero o maior erro da minha vida. Disparado.



O Fortune Tiger é um jogo online que funciona como um casino virtual. Ele funciona como uma espécie de caça níquel. Para ganhar, o apostador precisa acertar a combinação de três figuras iguais em três fileiras para receber uma premiação em dinheiro. Segundo investigações da Polícia Civil, entretanto, o jogo é programado para gerar dependência do usuário e utiliza algoritmos para que o jogador acabe perdendo dinheiro.

Felipe Neto rebate críticas na Flip

A participação do influencer, que está lançando o seu "Como enfrentar o ódio", no evento literário no mês passado, por sinal, despertou controvérsia, inclusive entre nomes do mercado editorial. Alheio à crítica, o público jovem lotou o auditório para ver Felipe, transformando a sua mesa em uma das mais concorridas do evento até o momento.



A mediadora da mesa, Fabiana Moraes, abriu as conversas (que contou ainda com a jornalista Patrícia Campos Mello) lendo alguns dos posts raivosos contra a participação de Felipe Neto na Flip, arrancando risos da plateia. Com bom-humor, Felipe afirmou que o convite era uma confirmação da qualidade de seu livro de estreia e também estava ligado à sua iniciativa pela promoção da leitura, como a criação de um clube do livro por assinatura.

— Não fui convidado pelo número de seguidores, até porque se fosse isso eu teria sido convidado antes — disse Felipe. — Foi pela qualidade do meu livro e pela repercussão do Clube do Livro.

Perguntado sobre as críticas que o evento recebeu sobre a sua presença na programação, Neto relembrou o seu início como YouTuber — quando a plataforma ainda era mal-vista na mídia tradicional.

— Quando as críticas vieram eu me senti nostálgico — disse o influencer. — Passei por isso (no início da carreira como youtuber) quando começaram a me chamar para participar de eventos de entretenimento, e as pessoas diziam "por que esse cara, vamos chamar um conteúdo mais inteligente, que agrega"... Então, não posso pedir para que as pessoas conheçam meu trabalho. Mas posso pedir que venham me ver, me desafiem, me tirem da zona de conforto.

O influencer compartilhou sua impressão da Flip:

— Nunca tinha vindo antes — disse. — Estou impressionado com o evento, com a repercussão, com a movimentação nas ruas.

