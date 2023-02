Na Ladeira reuniu mistura de ritmos no Carnaval

A- A+

De volta à Olinda, o Carvalheira Na Ladeira foi uma das atrações do Carnaval de 2023 na Região Metropolitana do Recife. Com atrações de peso e uma mistura de gêneros musicais, o evento garantiu momentos especiais na volta da Festa de Momo nos espaços fechados do Carnaval Pernambucano. Entre os artistas que se apresentaram nos quatro dias de festa, estiveram nomes como Mari Fernandez, Anitta, Wesley Safadão, Thiaguinho, Xand Avião, Nattan, Vintage Culture, entre outros.

Uma das atrações do evento, o cantor Xand Avião, fez um show especial saudando o Carnaval pernambucano e trazendo uma mistura de ritmos em seu repertório. O artista que se apresentou na segunda-feira, contou que a expectativa para o ano de 2023 é positiva.

“Em 2023 a gente vai tirar do papel o projeto de um grande DVD que já estamos devendo há algum tempo para os nossos fãs e a galera sempre cobra. A gente tem também o Viixe, que é o maior festival de forró e piseiro do País, que no ano passado se consolidou e este ano já temos diversas edições confirmadas, inclusive aqui em Recife, no dia 27 de maio. Além disso, em breve vamos anunciar mais um super projeto idealizado pela Vybbe, que é uma empresa que eu tenho muito orgulho de fazer parte”, disse Xand.

Xand Avião | Foto: Lucas Facundo

O cantor também falou sobre a volta do Carnaval, que é sempre um dos períodos mais movimentados do ano. “O carnaval este ano foi bem intenso, graças a Deus eu pude cantar nos maiores polos carnavalescos do país, como Salvador, Recife, Ceará e finalizei em São Paulo”, declarou.

O Carvalheira Na Ladeira teve ainda a presença de artistas como Jorge e Mateus, Anitta, Felipe Amorim, Matuê, Pedro Sampaio, Dennis, entre outros que completaram o line up do evento.

