"SHE IS BAIANA" Na madrugada de Natal, Beyoncé publica novas fotos da visita ao Brasil; confira Cantora apareceu de surpresa em Salvador na última semana por conta da pré-estreia do seu filme 'Renaissance: a film by Beyoncé'

A passagem meteórica de Beyoncé pelo Brasil segue rendendo assunto na internet depois da cantora americana publicar novas fotos da visita a Salvador, na Bahia, em seu Instagram. As imagens, publicadas na madrugada de natal, mostram a estrela segurando a bandeira da Bahia e diversas poses em seu jatinho.

Queen B foi a Salvador por ocasião da pré-estreia do filme "Renaissance: A Film by Beyoncé", que explora os bastidores de sua última turnê. A capital baiana foi a única cidade a receber o evento, que incluía uma festinha só para convidados — a Club Renaissance.

Membros de fã clubes da cantora foram chamados para uma sessão especial em Salvador na última semana, e em seguida foram levados uma festa exclusiva. A artista apareceu segurando a bandeira do estado e conversou com o público. "Quero que vocês aproveitem o resto da noite. Estou tão feliz de ver vocês", disse a cantora em vídeo gravado pelos fãs.

Com uma roupa brilhante e enrolada na bandeira da Bahia, Beyoncé surgiu no palco do Centro de Convenções, em Salvador, durante o evento de pré-estreia do filme "Renaissance: a film by Beyoncé".

"É muito importante para mim estar aqui na Bahia. Queria que vocês fizessem parte da turnê, porque vocês são a turnê. Renaissance é sobre liberdade, beleza, tudo que vocês são. Obrigada por todo o apoio em todos esses anos. Vocês são únicos, Bahia", disse.

A aparição durou cerca de 5 minutos, o suficiente para deixar uma legião de fãs em polvorosa nas redes sociais.

