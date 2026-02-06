Na pele de Ronei em "Coração Acelerado", Thomás Aquino encarna empresário de sucesso

A- A+

“Coração Acelerado” reservou para Thomás Aquino um lugar, mesmo sem ser central, é decisivo para o andamento da novela das 19h da Globo.



Na pele de Ronei Soares, empresário do astro sertanejo João Raul, papel de Filipe Bragança, Thomás encarna justamente a figura que mantém o espetáculo girando – mesmo que seja às custas do desejo, da autonomia e da própria identidade do artista que administra. Não se trata apenas de um antagonista clássico: Ronei é apresentado como um homem que não distingue limites quando o assunto é poder.



“Independentemente de com quem ele trabalha, Ronei quer dinheiro, quer que a Roney Music tenha um sucesso eterno”, define Aquino.



O enredo

A trama gira em torno do amor de João Raul e da mocinha Agrado, papel de Isadora Cruz. Porém, desloca o conflito também para além do romance central, tocando em uma crítica direta ao modelo de gestão que normaliza abusos, silenciamentos e relações desiguais – algo que, infelizmente, acontece no meio da música.



“Acho que a novela mostra o que a gente não pode repetir”, resume o ator, ao associar seu personagem a casos reais de artistas que romperam judicialmente com seus empresários.



Embora “Coração Acelerado” seja uma comédia romântica musical, o texto não evita temas espinhosos. Ao contrário: eles são diluídos com humor e leveza, mas sem esvaziamentos. Para Aquino, essa escolha não é casual. “Batemos nesse machismo que ficou caracterizado por muitos anos em nossa cultura e que temos de quebrar”, exemplifica.



Segundo ele, o diferencial do folhetim está justamente na abordagem. “Por ser uma novela das 19h, a gente trabalha isso de uma forma leve, cômica, mas existe uma filosofia por trás do que as autoras escrevem”, garante.



Pesquisa

Para dar corpo a Ronei, o ator optou por uma pesquisa de campo intensa. “Comecei a entrar um pouquinho mais nesse universo do sertanejo. Escutei muito os clássicos e fui a shows para entender os bastidores”, conta. O contato com empresários, músicos e produtores ajudou a construir o tom do personagem. “Comecei a perceber o linguajar, a malícia, o tom… gosto mais de estar presente do que somente ler ou ver um vídeo”, defende.



Nesse processo, uma colaboração inesperada acabou se tornando decisiva. O cantor Luciano, da dupla Zezé Di Camargo & Luciano, convidou Aquino para acompanhar um show após assistir ao trabalho do ator em “Guerreiros do Sol”.



“Ele falou: ‘quero ver você num show meu’. Fui ao camarim, a gente conversou e ele me ajudou com o personagem”, relembra. Para o ator, o gesto teve peso simbólico. “Me deixa muito feliz ele assistir a novelas, consumir esse tipo de arte”, diz.



A imersão revelou um universo mais complexo do que o brilho dos palcos sugere. “Me surpreendeu a disposição dos cantores, das cantoras, o foco… o quanto essas pessoas abrem mão de certas coisas para se doar ao público”, observa.



Aquino reconhece ali uma identificação direta com o próprio ofício. “Eu também faço isso enquanto ator. Abdico de algumas coisas para fazer o meu melhor trabalho”, assegura.



Essa consciência atravessa também a forma como o telespectador reage ao seu momento atual na televisão. Após o remake de “Vale Tudo”, exibido até outubro, o reconhecimento se ampliou. “A tevê aberta ainda alcança um público que populariza mais os artistas do que os streamings ou o cinema”, compara. Para ele, a exposição não é um risco, mas parte do jogo. “Não preciso estar pensando em descansar a imagem”, opina.



SERVIÇO

“Coração Acelerado” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h.

