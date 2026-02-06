Sex, 06 de Fevereiro

Thomás Aquino

Na pele de Ronei em "Coração Acelerado", Thomás Aquino encarna empresário de sucesso

Artista interpreta Ronei Soares na trama da faixa das 19 horas da Globo

Thomás Aquino interpreta Ronei Soares, em "Três Graças"Thomás Aquino interpreta Ronei Soares, em "Três Graças" - Foto: TV Press/Divulgação

“Coração Acelerado” reservou para Thomás Aquino um lugar, mesmo sem ser central, é decisivo para o andamento da novela das 19h da Globo.

Na pele de Ronei Soares, empresário do astro sertanejo João Raul, papel de Filipe Bragança, Thomás encarna justamente a figura que mantém o espetáculo girando – mesmo que seja às custas do desejo, da autonomia e da própria identidade do artista que administra. Não se trata apenas de um antagonista clássico: Ronei é apresentado como um homem que não distingue limites quando o assunto é poder.

“Independentemente de com quem ele trabalha, Ronei quer dinheiro, quer que a Roney Music tenha um sucesso eterno”, define Aquino.

O enredo
A trama gira em torno do amor de João Raul e da mocinha Agrado, papel de Isadora Cruz. Porém, desloca o conflito também para além do romance central, tocando em uma crítica direta ao modelo de gestão que normaliza abusos, silenciamentos e relações desiguais – algo que, infelizmente, acontece no meio da música.

“Acho que a novela mostra o que a gente não pode repetir”, resume o ator, ao associar seu personagem a casos reais de artistas que romperam judicialmente com seus empresários.

Embora “Coração Acelerado” seja uma comédia romântica musical, o texto não evita temas espinhosos. Ao contrário: eles são diluídos com humor e leveza, mas sem esvaziamentos. Para Aquino, essa escolha não é casual. “Batemos nesse machismo que ficou caracterizado por muitos anos em nossa cultura e que temos de quebrar”, exemplifica.

Segundo ele, o diferencial do folhetim está justamente na abordagem. “Por ser uma novela das 19h, a gente trabalha isso de uma forma leve, cômica, mas existe uma filosofia por trás do que as autoras escrevem”, garante.

Pesquisa
Para dar corpo a Ronei, o ator optou por uma pesquisa de campo intensa. “Comecei a entrar um pouquinho mais nesse universo do sertanejo. Escutei muito os clássicos e fui a shows para entender os bastidores”, conta. O contato com empresários, músicos e produtores ajudou a construir o tom do personagem. “Comecei a perceber o linguajar, a malícia, o tom… gosto mais de estar presente do que somente ler ou ver um vídeo”, defende.

Nesse processo, uma colaboração inesperada acabou se tornando decisiva. O cantor Luciano, da dupla Zezé Di Camargo & Luciano, convidou Aquino para acompanhar um show após assistir ao trabalho do ator em “Guerreiros do Sol”.

“Ele falou: ‘quero ver você num show meu’. Fui ao camarim, a gente conversou e ele me ajudou com o personagem”, relembra. Para o ator, o gesto teve peso simbólico. “Me deixa muito feliz ele assistir a novelas, consumir esse tipo de arte”, diz.

A imersão revelou um universo mais complexo do que o brilho dos palcos sugere. “Me surpreendeu a disposição dos cantores, das cantoras, o foco… o quanto essas pessoas abrem mão de certas coisas para se doar ao público”, observa.

Aquino reconhece ali uma identificação direta com o próprio ofício. “Eu também faço isso enquanto ator. Abdico de algumas coisas para fazer o meu melhor trabalho”, assegura.

Essa consciência atravessa também a forma como o telespectador reage ao seu momento atual na televisão. Após o remake de “Vale Tudo”, exibido até outubro, o reconhecimento se ampliou. “A tevê aberta ainda alcança um público que populariza mais os artistas do que os streamings ou o cinema”, compara. Para ele, a exposição não é um risco, mas parte do jogo. “Não preciso estar pensando em descansar a imagem”, opina.

SERVIÇO
“Coração Acelerado” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h.

