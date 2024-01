A- A+

BBB 24 Na Prova do Líder. Alane e Deniziane discutem sobre opções de voto Elas observam que Maycon e Marcus Vinicius também conversam durante a prova

A primeira Prova do Líder do BBB 24 segue testando a resistência dos participantes, que aproveitam para conversar durante a dinâmica. As sisters Alane e Deniziane debateram opções de voto e a bailarina afirma já ter um brother na mira.

"Eu estava até falando com a Bia hoje no banheiro, se fosse pra votar em alguém, hoje, eu votaria nele. E se ele for Líder, eu não vou poder votar nele, aí eu vou votar em quem?", diz Alane. Deniziane diz que ainda está analisando suas opções. "Tem que ter sempre duas opções, porque o jogo muda", responde.

Elas observaram que Maycon e Marcus Vinicius também estavam conversando durante a prova. "Tem que tomar cuidado com o que fala", Deniziane diz. "O Maycon?", Alane pergunta, e a fisioterapeuta assente. A modelo, no entanto, diz acreditar que os brothers não estão conversando sobre votos. "Eu percebi um jogo de persuasão errado", opina Deniziane.

