Na trilha certa

Se tem algo que Gi Fernandes tem é determinação. Aos 19 anos, a intérprete da injustiçada Sandra de “Justiça 2”, do Globoplay, teve uma importante decisão para tomar em 2022, quando foi chamada para um dos principais papéis da segunda temporada da série de Manuela Dias. Na época, ela disputava a final do concurso que escolheria a nova integrante da banda internacional Now United, criada por Simon Fuller em 2017. Mesmo já no top 3 da disputa, depois de desbancar centenas de pessoas, ela não pestanejou: largou tudo para dar investir na carreira de atriz no Brasil. “Fui uma menina que, desde pequena, se identificou com a arte. Aos 7 anos, bati o pé com minha a mãe para não fazer balé, mas sim, teatro. Gosto de contar histórias. Desde pequena, tenho certeza que seria atriz. Lutei muito pelo que acredito”, vibra.



Em “Justiça 2”, a história retratada por Gi gira em torno do drama de uma mulher que, para defender a filha de uma tentativa de assassinato, acaba matando um traficante da comunidade onde mora. Gi interpreta a filha, enquanto cabe a Belize Pombal dar vida à batalhadora manicure Geíza. “Belize é mais do que uma atriz incrível, grande e potente. Ela é uma pessoa assim. Nosso primeiro encontro foi engraçado: ela estava na Austrália, então fizemos o teste de longe, remotamente”, lembra Gi, que reconhece o quanto a união com a colega foi importante em seu trabalho de composição. “Quando a gente se encontrou pela primeira vez presencialmente, ainda não sabíamos muito sobre nossas personagens. Mas fomos construindo juntas, uma segurou a outra. E foi lindo”, derrete-se.



Assim que foi chamada para “Justiça 2”, Gi se surpreendeu com a lista de profissionais envolvidos no projeto. Afinal, a quantidade de nomes que ela já admirava era enorme. “Pensei:‘Caramba! Uma segunda temporada de algo tão grandioso’. Tenho certeza de que se trata de uma produção que marcou a vida de muita gente”, reforça. As gravações aconteceram na Ceilândia, a região administrativa mais populosa do Distrito Federal. E não demorou a ter em quem se inspirar. “Quando chegamos, ainda na van, chegou uma menina, moradora de rua. Fiquei olhando aquela garota e vi muitas Sandras no caminho até o hotel”, lembra, emocionada.



Na hora de escolher uma cena inesquecível ou que tenha sido mais difícil de realizar, Gi – uma abreviação de Giovana – assume que é complicado. Porém, não demora a se decidir: lembra logo da que ficou mais marcada no material de divulgação de “Justiça 2” sobre a história de sua personagem, que foi a da prisão de Geíza. “Ela acende o estopim para tudo. Não estava conseguindo me concentrar, ficava me cobrando muito o que eu deveria entregar, nervosa. Eu estava esperando há muito tempo para gravar e nem dormi no dia. Mas a Belize me ajudou demais”, entrega.



Além de “Justiça 2”, Gi também faz parte do elenco de “Os Outros”, cuja primeira leva de episódios estreou recentemente na Globo, nas noites de quinta-feira. A segunda temporada também chega em breve, mas no Globoplay: o lançamento está previsto para agosto. Na história, ela é a marrenta Lorraine, filha do vilão Sérgio, um ex-policial expulso da corporação interpretado por Eduardo Sterblitch. “‘Os Outros’ foi um sucesso que não esperava. Foi tudo com muito amor e dedicação, mas era um enredo diferente e novo. Quando começou a bombar e crescer, a gente se assustou”, recorda. Como primeiro passo na carreira televisiva, Lorraine se revelou uma grande surpresa para Gi. “Eu achei que começaria em uma coisa mais filme adolescente, só que não foi. Teve ‘Os Outros’ e, depois, ‘Justiça’. Só tensão, choro, perseguição e sangue. Espero que venham coisas leves agora, como comédia”, torce.

