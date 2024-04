A- A+

BBB 24 Na última berlinda do BBB 24, Alane chora enquanto Isabelle e Matteus aproveitam o dia de Sol A pressão por correrem o risco de ficar de fora da grande final do reality provocou reações diversas

Os três participantes que disputam o último Paredão do BBB 24, Alane, Isabelle e Matteus, estiveram bastante introspectivos, nesta sexta-feira (12). A pressão por correrem o risco de ficar de fora da grande final do reality provocou reações diversas.



Isabelle foi a primeira a acordar e aproveitou o dia de Sol deitada na grama e na piscina, escutando o barulho dos pássaros de Curicica. Depois, Matteus e Alane também foram à área externa da casa, cada um no seu canto. Ele, mais quieto e tranquilo. Já Alane, não escondeu a tristeza.

"Meu Deus não quero ir embora daqui, por favor. Eu não quero ir embora daqui. Eu, que dizem que fala tão bem. Não sei como botar em palavras, pedir pra eles é um sonho. Como pede pra eles, é um sonho.Tem tanta coisa em jogo", falou consigo mesmo, aos prantos.



Matteus se aproximou de Alane e os dois trocaram algumas palavras. "Faltam 4 dias", disse o gaúcho. "Faltam 4 dias, e a sensação de passar por tudo que a gente passou, e não chegar na final faltando tão pouco... É desesperador. Essa é a palavra. Égua!", comentou a paraense.

