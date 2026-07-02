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TELEVISÃO Nação Zumbi celebra 30 anos de "Afrociberdelia" no Bem Brasil deste domingo (5) Grupo pernambucano revisita, na íntegra, o disco que marcou a história do manguebeat em 1996

Trinta anos após redefinir os rumos da música brasileira, o álbum "Afrociberdelia" volta ao centro da cena. Neste domingo (5), ao meio-dia, a Nação Zumbi é a convidada do programa Bem Brasil, da TV Cultura, e apresenta ao vivo um espetáculo dedicado ao disco lançado em 1996, considerado um dos marcos do manguebeat.

Segundo trabalho de estúdio da banda, "Afrociberdelia" foi o último gravado com os vocais de Chico Science (1966-1997), figura fundamental na consolidação do movimento que projetou a produção musical pernambucana para o restante do país.

Produzido por Eduardo Bid, o álbum reúne participações de Gilberto Gil, Fred Zero Quatro e Marcelo D2, além de faixas que se tornaram referências da música brasileira contemporânea, como "Manguetown" e "Maracatu Atômico" – releitura da composição de Jorge Mautner e Nelson Jacobina lançada originalmente em 1974.

Sucessor de "Da Lama ao Caos", o disco ampliou as possibilidades sonoras da banda ao aproximar a força das alfaias da música eletrônica, do hip hop e de outras experimentações, alcançando mais de 100 mil cópias vendidas e consolidando a Nação Zumbi entre os nomes mais influentes da cena nacional.

Na apresentação, o público poderá acompanhar a execução integral de Afrociberdelia, além de outras canções que atravessam a trajetória do grupo. A formação reúne Jorge Du Peixe (voz), Dengue (baixo), Toca Ogan (percussão), Marcos Matias e Da Lua (tambores), Tom Rocha (bateria) e Neilton Carvalho (guitarra).

Com apresentação de Wandi Doratiotto e participação da jornalista Roberta Martinelli, o Bem Brasil é realizado no Sesc Itaquera, em São Paulo (SP), com plateia e entrada gratuita. A transmissão acontece pela TV Cultura, emissoras afiliadas, plataformas digitais da rede, pelo canal do Sesc São Paulo no YouTube e também pelo serviço de streaming SescTV.

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