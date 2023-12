A- A+

Cultura+ Nação Zumbi comanda a festa com convidados de peso na semana pré-Carnaval, em Olinda No dia 3 de fevereiro, no estacionamento do Colégio São Bento, em Olinda, acontece a primeira edição do Ensaio da Nação, um encontro de gigantes da música e cultura brasileira

O esquenta para o Carnaval de Olinda em 2024 promete ser inesquecível. No dia 3 de fevereiro, no estacionamento do Colégio São Bento, em Olinda, será promovida a primeira edição do Ensaio da Nação, um encontro de gigantes da música e cultura brasileira, que se juntam para promover o abre alas para a Folia de Momo.

Quem comanda a festa é a Nação Zumbi, uma das maiores e mais representativas bandas de Pernambuco, que traz como convidados nomes como Lia de Itamaracá, uma das homenageadas do Carnaval 2024, a artista multifacetada Jéssica Caitano e Maciel Salu, rabequeiro, cantor, compositor, mestre de maracatu-rural e militante das tradições populares.



Na festa, a Academia da Berlinda, nascida nas ladeiras de Olinda, também sobe ao palco apresentando o projeto Berlindance. Completando a line-up, Kirá Lá Baladera e DJ Damata. As novidades sobre o evento podem ser acompanhadas no perfil @ensaionacaozumbi.

Veja também

Cultura Inscrições para concursos carnavalescos do Recife serão abertas nesta quarta (19); confira