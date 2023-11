A- A+

FESTIVAL Nação Zumbi é anunciada como atração do Rock Rec Festival, no Centro de Convenções Nando Reis e Paralamas do Sucesso, entre outras, também são atrações confirmadas no evento marcado para maio de 2024

A Nação Zumbi é a mais recente atração confirmada do Rock Rec Festival - marcado para 4 de maio de 2024, na Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco.



Além dos "caras do manguebeat", o festival já havia anunciado outras atrações. São elas: Nando Reis, Humberto Gessinger, Capital Inicial e Paralamas.









Ingressos para o evento estão disponíveis no site Meep e em lojas físicas do Ingresso Prime de shoppings da cidade, com valores a partir de R$ 90.

De acordo com a produção do Rock Rec Festival, outras atrações ainda vão ser anunciadas.

Serviço

Rock Rec Festival

Quando: 4 de maio de 2024

Onde: Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco

Ingressos a partir de R$ 90 no site Meep e em lojas físicas de Ingresso Prime

