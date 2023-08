Nação Zumbi lança nova versão de "Da Lama ao Caos"; ouça a faixa

A- A+

A banda Nação Zumbi lançou nesta sexta (25), em todas as plataformas de streaming, uma nova versão de “Da Lama ao caos”, clássico da banda de 1994 e que batiza o disco de estreia de Chico Science & Nação Zumbi. A faixa foi produzida exclusivamente para a nova série da Amazon, “Cangaço Novo”, e integra a trilha sonora assinada por Beto Villares, Érico Theobaldo & Submarino Fantástico (coletivo formado pelos músicos Otavio Carvalho, Kezo Nogueira, Ingo André e Cauê Gas).

Participaram da gravação Jorge Du Peixe (vocal), Dengue (baixo), Toca Ogan (percussão), Marcos Matias e Da Lua (alfaias), Vicente Machado (bateria) e Neilton Carvalho (guitarra). A faixa foi gravada no Fábrica Estúdios, em Recife. Eles integram o projeto Manguefonia, que celebra os 30 anos do movimento manguebeat, e conta com outros artistas da cena mangue, como Siba Veloso (Mestre Ambrósio), Fred 04 (Mundo Livre), Cannibal (Devotos do Ódio) e Fábio Trummer (Eddie), além de Louise (filha de Chico Science).



Confira abaixo a nova versão de "Da Lama ao Caos"







“Da Lama ao Caos” é um emblema do manguebeat e em 2024 o disco completa 30 anos de lançamento, tendo sido um dos pilares da modernização da música brasileira entre os anos 1990 e 2000. O álbum foi eleito o melhor disco já feito no Brasil nos últimos 40 anos em uma enquete feita pelo jornal O Globo, com 25 especialistas de todo o País.



