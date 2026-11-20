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LANÇAMENTO "Outro Carnaval": a poética afrofuturista da Nação Zumbi segue firme em novo álbum Doze anos após o último álbum de inéditas, grupo amplia sua paleta sonora em um trabalho que cruza ancestralidade, afrofuturismo e crítica à alienação digital

Doze anos após seu último trabalho de estúdio com composições inéditas, a Nação Zumbi retorna aos holofotes da música brasileira com “Outro Carnaval”.

Planejado para chegar ao público neste 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, o álbum carrega em sua gênese um gesto deliberado de reverência à ancestralidade e ao legado de Zumbi dos Palmares.

Não se trata de uma obra apressada pelas demandas efêmeras do mercado fonográfico, mas do resultado de um meticuloso processo de gestação que consumiu um ano e dois meses de produção, sob a regência do produtor Fábio Pinczowski.

O título do trabalho provoca uma reflexão imediata sobre o conceito de tempo e celebração na contemporaneidade. Como esclarece o vocalista e compositor Jorge Du Peixe, o disco não faz referência exatamente à festividade do calendário:

"Esse outro carnaval não é o carnaval do ano que vem. É a folia que a gente vive, bizarra, uma folia confusa, uma folia do tempo roubado, uma folia de alegorias sombrias, sinistras, solares e noturnas — o carnaval mundano, humano."

Ao longo de quatro décadas de trajetória e transformações em sua formação – que agora conta com Neilton na guitarra e Max Matias e Tom Rocha na bateria —, a banda pernambucana reafirma a capacidade de reinventar sua própria sonoridade sem perder a espinha dorsal de sua identidade cultural.

Uma construção de muitas camadas

Musicalmente, “Outro Carnaval” se distancia da linearidade para se consolidar como uma experiência imersiva e altamente imagética. Jorge Du Peixe compara a audição da obra ao ato de frequentar uma sala de cinema, sugerindo que o ouvinte se desmantele das distrações modernas para absorver as nuances da produção:

"Quando você vai para um filme, você pede para que todo mundo se atente. Na audição de um disco, você tinha que ouvir de olhos fechados. O disco traz uma psicodelia intrínseca; eu enxergo como a trilha sonora de um filme de ‘dois agoras’, porque é um disco às vezes solar, às vezes noturno."

A riqueza de camadas (layers) e "fragrâncias" do álbum resulta do tempo estendido em estúdio, que permitiu depurar os arranjos.

No disco, a sonoridade da Nação aparece ampliada para além da formação da banda. As contribuições – de nomes como Mestre Nico, Lello Bezerra, Henrique Albino, Deco do Trombone, Mateus Alves – se somam à identidade percussiva do grupo, incorporando sopros, cordas, violões, teclados moog, escaletas e arranjos orquestrais elaborados.

O resultado é um mosaico sonoro onde cada faixa habita um ambiente próprio. ao longo de um período mais extenso de trabalho em estúdio.

Da Gafieira Psicodélica ao Frevo Antropofágico

A diversidade rítmica e temática do disco revela-se em composições que transitam entre a celebração ancestral, o território da afirmação e da força coletiva, os desencontros afetivos em tempos digitais e críticas sociais à dinâmica de desumanização e perda de identidade em uma realidade cada vez mais artificial.

"A Vida É Guerra", faixa de abertura do disco, inicia com uma marcante saudação ritualística aos Inquices – divindades e forças da natureza cultuadas no Candomblé de Angola – e a Zambi, antes de ser inundada por uma imponente "muralha de zabumbas e gonguês".

Refletindo sobre a crudeza do momento presente, Jorge Du Peixe a define como uma música "boa, tosca, bruta", que sintetiza o espírito de resistência em um ano marcado por "pequenos apocalipses e constantes ensaios de guerra".

"Descaminho" é um dos momentos mais líricos de “Outro Carnaval”. Nasceu do desejo explícito de Jorge em compor um samba para o álbum. A canção remete às atmosferas do samba de terreiro à gafieira clássica.

Com arranjos de metais concebidos pelo maestro Henrique Albino – com referências das obras de Moacir Santos e na Orquestra da [gravadora] Philips –, vocais de apoio femininos gravados por Alessandra Leão e Surama Ramos, além de uma guitarra que atua como um "cavaquinho psicodélico".

Abrindo com a pulsação do ska e do rocksteady, "Como Antes Já Foi" flui organicamente para a efervescência do frevo, evocando influências dos mestres do gênero (Capiba, Nelson Ferreira, Claudionor Germano). A música, que conta com colaboração de Deco do Trombone, constrói uma reflexão poética sobre as incertezas e a passagem do tempo.

Representando a dimensão praiana e aberta da cultura pernambucana, "Ciranda Acesa" traz a colaboração da cantora belga Brenda Corijn (vocalista e compositora do quarteto Ão).

Cantando em português, a voz de Brenda integra-se com perfeição à ciranda, exemplificando a histórica fluidez da Nação Zumbi em conectar vozes femininas à sua sonoridade, como já aconteceu com Cila do Coco, Lia de Itamaracá e Marisa Monte.

Alienação Digital

A crítica à tecnologia e ao modo de vida contemporâneo atravessa o conceito lírico e visual de “Outro Carnaval”. A arte da capa – uma fotografia capturada por Jorge Du Peixe em 2021, retratando um menino vestindo uma cartola e segurando uma carta em branco – serve como metáfora direta para o sequestro da atenção pelas telas dos smartphones.

"A carta é branca, assim como a tela do celular. Fica a pergunta: você está vendo o celular ou o celular está vendo você? Hoje em dia, as telas roubaram a atenção das pessoas. Tem gente que vive na tela e esquece até que está viva."

A visão crítica da experiência humana contemporânea, imersa no digital, também é assunto em canções do disco. “Estados Alterados” e “Entre Mundos”, que apontam para a perda de identidade e a imersão em uma realidade artificial.

Já "Romântica Aventura" trata dos desencontros afetivos gerados pela mediação tecnológica, não sob uma perspectiva heroica ou egoica, mas como uma narrativa em primeira pessoa de situações afetivas universais da vida urbana.

Essa preocupação com a perda do humanismo reflete-se também na postura contundente do grupo frente ao avanço da Inteligência Artificial na criação artística.

Citando as provocações do neurocientista Miguel Nicolelis, que apelida a tecnologia de "NINA" (Nem Inteligente, Nem Artificial), o vocalista reitera o protagonismo insubstituível da subjetividade humana:

"A inteligência é orgânica e humana. O que tem na IA é residual, digital humano; é tudo do passado que ficou lá atrás. Só quem pode botar o pé no futuro somos nós. A máquina é a máquina, não tem feeling. Ferramentas são apenas ferramentas. O orgânico prevalecerá sempre."

Ancestralidade, Afrofuturismo e compromisso com o futuro

Apesar das inovações e do olhar atento à modernidade, a Nação Zumbi mantém o compromisso ético e estético com as suas raízes afrodiaspóricas. Desde os marcos de “Da Lama ao Caos” (1994) e “Afrociberdelia" (1996), a poética afrofuturista permanece no centro da proposta do grupo, utilizando a ancestralidade como trampolim para a reinvenção.

Como enfatiza Du Peixe, elementos tradicionais como o maracatu, o coco e o alujá representam a "africanidade concentrada em Pernambuco" – trajes culturais que a banda jamais deixará de vestir. Ao unir alfaias, ilús e berimbaus a sintetizadores Moog, baixos distorcidos e arranjos contemporâneos, a Nação Zumbi prova que se reinventar é o dever supremo do artista:

"Nosso compromisso sempre foi o de nunca se repetir de um disco para o outro. O afrofuturismo e o futurismo nos acompanham até hoje. Reinventar-se e trazer novas sugestões imagéticas é o nosso papel."

Em “Outro Carnaval”, a Nação Zumbi firma um manifesto sonoro que reafirma a vitalidade da cultura negra pernambucana, demonstrando que a verdadeira inovação nasce do encontro entre a memória ancestral e a coragem de encarar o futuro.

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