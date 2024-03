A- A+

CINEMA "Nada Será como Antes": documentário sobre o Clube da Esquina estreia nesta quinta-feira (28) Sessão no Recife terá presença da diretora do longa-metragem, Ana Rieper

O documentário “Nada Será Como Antes - A música do Clube da Esquina” chega aos cinemas nesta quinta-feira (28). No dia da estreia, será realizada uma exibição no Recife, na sala Porto do Cinema da Fundação, às 19h30, com a presença da diretora Ana Rieper.

O filme trata de um dos discos mais cultuados da música brasileira. Lançado em 1972, o álbum “Clube da Esquina” fez história a partir da reunião de Milton Nascimento, Lô Borges, Nivaldo Ornelas, Toninho Horta, Beto Guedes, Robertinho Silva, Flavio Venturini, Wagner Tiso e Marcio Borges.

No longa-metragem, novas histórias e curiosidades sobre o período em que o disco foi criado vêm à tona. Embaladas pelas icônicas canções do álbum, as imagens do filme traduzir visualmente a época.



A estreia do documentário integra a Sessão Vitrine Petrobras, criada pela distribuidora Vitrine. Nesta primeira semana, o longa entra em cartaz em 20 cidades do Brasil, incluindo Aracajú, Belém, Cuiabá, Fortaleza, João Pessoa, Rio Branco e Rio de Janeiro, entre outras.

A produção integrou as seleções do Festival do Rio, da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e do International Documentary Film Festival, na Coreia do Sul. Recentemente, o título foi escolhido para participar do Philadelphia Latino Film Festival, nos Estados Unidos, em maio.

Veja também

INSTRUMENTAL Orquestra Sinfônica do Recife realiza concerto nesta terça-feira (26)