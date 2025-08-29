Nadja Haddad retoma o comando da 11ª temporada do "Bake Off Brasil: Mão na Massa", no SBT

A- A+

Nadja Haddad está de volta à frente do “Bake Off Brasil: Mão na Massa”. Depois de a 10ª edição ter sido apresentada pela atriz Fabiana Karla, a jornalista e apresentadora reassume o posto na 11ª temporada, já em exibição no SBT.



Para ela, o retorno tem um sabor especial. “É uma sensação de voltar para onde eu me encontrei como essência, não apenas como profissional”, define.



Fator emocional

Mais do que um reality de confeitaria, o programa “Bake Off Brasil é encarado por Nadja como um espaço de sonhos e de transformação. Ao longo das gravações, ela acompanhou de perto os desafios e as histórias dos confeiteiros.



“Nossos dias são muito intensos, assim como a minha relação com eles. Muitos momentos me deixaram emocionada, onde eu abracei, chorei junto e tive de sustentar confeiteiros que se desestabilizaram por estresse e fadiga”, relata.



Ao mesmo tempo, há leveza e humor. “A mesma facilidade que eu tenho para chorar, tenho para sorrir. Tive crises de riso também”, diz, bem-humorada.



Essa conexão emocional se estende até as eliminações, sempre delicadas para a apresentadora. “Quando vão embora, a gente sabe que, tecnicamente, eles são muito bons. Mas, ali, alguns não conseguem se controlar emocionalmente, não entram em acordo com o tempo. E me dói. Eu choro junto”, confidencia.



Para ela, esse vínculo humano é uma das essências que fazem o “Bake Off Brasil” manter sua identidade ao longo dos anos.



Preparo

A preparação para a temporada envolve pesquisa e dedicação. Nadja faz questão de estudar a vida dos participantes para entender como se conectar com cada um.



“Assim que são selecionados, eu recebo um briefing sobre eles e estudo os perfis de redes sociais, tentando entender como acessar o ponto forte e o ponto fraco deles”, explica.



Além disso, ela sempre recorre a um ritual pessoal antes de começar os trabalhos. “Todos os anos em que eu estive aqui, eu oro em cada canto da tenda e passo óleo ungido em cada bancada, consagro todo aquele ambiente”, revela a apresentadora do “Bake Off Brasil.



Mesmo após tantas temporadas, o programa continua trazendo novidades para a apresentadora. Nadja se surpreende especialmente com a criatividade e a capacidade de reinvenção dos confeiteiros nas provas mais desafiadoras.



“Em vários episódios, eu tinha certeza de que os preparos iam desmoronar no momento que fossem levados até a bancada”, admite.



Resistindo bravamente aos doces durante as longas gravações, ela reforça que a energia que envolve o reality segue sendo sua principal motivação. “Voltar é uma alegria e, ao mesmo tempo, uma ansiedade quase que de iniciante. Parece que eu estou estreando na primeira temporada da minha vida, de tão emocionada que eu estou”, garante.



SERVIÇO

“Bake Off Brasil: Mão na Massa” - SBT - Sábado, às 20h45

