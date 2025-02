Nagulha Sessions, projeto de discotecagem, estreia na Galeria Joana D'Arc

A- A+

O Coletivo Nagulha Lab realiza a primeira edição do projeto de discotecagem Nagulha Sessions, nesta quinta-feira (6), às 20h, no Candelária Bar, na Galeria Joana D’Arc, no Pina.

Com entrada gratuita, o evento promete convidados especiais, entre DJs, músicos e artistas, a cada sessão, além da interação do público presente. Além de poder ouvir música ao som de vinil, o público poderá também comprar discos para a sua coleção.

Os DJs Marco da Lata, Van Pires e Fernando compõem o Nagulha Lab. Eles são colecionadores, pesquisadores e apresentam um programa semanal, o “Nagulha”, na Rádio Universitária 99.9 FM.

Serviço:

“Nagulha Sessions”

Nesta quintas-feira (6), às 20h

No Candelária Bar (Galeria Joana D’Arc, Pina)

Entrada gratuita

Informações: (81) 99791.2789



