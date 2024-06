A- A+

TELEVISÃO Nahim: última participação do cantor na TV já tem data para ir ao ar; saiba quando e como foi Cantor Nahim participou do quadro "Qual é a música" no Programa Silvio Santos

A última participação na TV do cantor Nahim, que morreu na última quinta-feira, aos 71 anos, já tem data para ir ao ar: será no dia 7 de julho, no programa do Silvio Santos. O cantor faz uma participação especial no "Qual é a música".

O fato traz uma enorme coincidência com a carreira do cantor: o quadro na TV é exatamente o mesmo que o tornou famoso no Brasil nos anos 1980, no "Programa Silvio Santos". Segundo o SBT, a gravação foi feita na semana passada.

Nahim é o quarto artista que mais venceu edições do "Qual é a música" consecutivamente (foram 20 no total), perdendo apenas para Ronnie Von (25 vitórias), Sílvio Brito (24) e Gretchen (22). A cantora, inclusive, relembrou esses tempos na homenagem que fez a Nahim no Instagram.

"Amigo, o que foi isso? Como você vai embora sem fazermos a última revanche do ‘'Qual é a música?' Lembra quando você estava de cabelos grisalhos e eu falei que você ficava muito mais lindo de cabelo preto? E na outra semana você." "Poxa. Estou aqui em choque ainda. Mas, se Deus te quis cantando e alegrando ele, eu me conformo. Porque ele sabe de todas as coisas. Estou longe fisicamente pra te ver nesse momento. Mas vou sempre guardar esse sorriso comigo. As nossas fofocas e risadas", escreveu a artista.

O "Qual é a música" é um quadro competição musical famoso no Brasil a partir dos anos 1970, quando começou a ser exibido dentro do "Programa Silvio Santos". Dois artistas ou grupos testavam seus conhecimentos musicais numa série de provas, que também contavam com a participação do auditório.

Relembre hits de Nahim

Dono de músicas como "Dá Coração", "Taka Taka" e "Coração de Melão", Nahim lançou mais de 86 músicas distribuídas em 14 álbuns. Durante a carreira artística, ele integrou também o elenco de reality shows como "A Fazenda", em 2017, e "Power Couple", em 2022.

Nahim chegou a ser preso em 2019

Em abril de 2019, o cantor chegou a ser a preso descumprir uma medida protetiva contra a ex-esposa. De acordo com a mulher dele à época, Andreia Andrade, 51, Nahim teria ido até a casa da ex-mulher para visitar cinco cadelas que haviam ficado com Sandra Aparecida Pandolfi de Freitas durante a separação. Ao abrir processo para reaver a tutela dos animais e tentar gratuidade pelos custos legais, o pedido do cantor foi negado por ele ter recebido R$ 40 mil pela participação na "Fazenda", em 2017.

Em outubro do ano passado, Andreia e Nahim anunciaram nas redes sociais que estavam em processo de separação. Os dois ganharam notoriedade durante a 6ª edição do "Power Couple".

