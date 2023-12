A- A+

Famosos Naiara Azevedo acusa ex-marido de violência física e de reter bens milionários Cantora conta ao "Fantástico" que nunca teve acesso total ao que ganhava com seu trabalho. "Sabe quanto ele me dava por mês? Mil reais", diz a artista

"Por mais que você ame e por mais que você confie, não entregue sua vida nas mãos de ninguém. Eu entreguei a minha vida na mão do meu ex-marido e estou pagando por isso hoje", emocionou-se a cantora Naiara Azevedo em entrevista ao "Fantástico", neste domingo (3).



Pela primeira vez, a artista sertaneja de 34 anos detalhou a violência patrimonial que vinha sofrendo, como vítima do ex-marido Rafael Cabral, que atuava também como seu produtor. Ele nega as acusações.

Na madrugada da última quinta-feira (30), Naiara procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Goiânia, em Goiás, para relatar o caso e denunciar o ex-marido — na ocasião, a Justiça de Goiás aceitou medida protetiva em favor da artista e contra Rafael. Os dois se separaram em julho deste ano, após dez anos de relacionamento, em meio a episódios de violência doméstica que foram documentados pela cantora em vídeos e fotos. Parte desse material está anexado num registro de ocorrência feito por ela. O inquérito corre em segredo de Justiça.

"Até então eu já havia sofrido violência física, moral, psicológica. Mas a violência patrimonial foi o meu gatilho. Foi aonde eu entendi que eu estava sendo impedida de trabalhar", contou ela, ao "Fantástico". "É uma coisa muito difícil. Não julgo quem passa por essa situação, inclusive eu. Eu participei de uma campanha de violência contra a mulher. E eu estava passando dentro da minha casa, não podia falar para ninguém. Na verdade eu podia. Só não tinha coragem", repassou ela.

O que é violência patrimonial?

Mas, afinal, o que significa violência patrimonial? Previsto na Lei Maria da Penha há 17 anos, o crime de violência patrimonial se refere a qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos de uma mulher em meio a um relacionamento abusivo.



No último sábado (2), Naiara Azevedo cancelou um show que faria no Vale de São Domingos, em Mato Grosso, depois de ser impedida de alocar seus equipamentos na carreta e no ônibus que ela mantém para circular pelo país e cumprir a agenda de apresentações. Foi a gota d'água para que a artista deixasse a vergonha de lado e procurasse enfim as autoridades, como ela própria ressalta.

Faturamento de R$ 17 milhões

Ao "Fantástico", Naiara afirmou que Rafael era responsável por todo o dinheiro do casal. Ambos foram casados em comunhão parcial de bens. Desde que oficializou o divórcio, a intérprete do hit "50 reais" tenta correr atrás da parte que lhe cabe. A título de exemplo, uma das empresas que ela mantém em sociedade com o ex-marido teve um faturamento de nada menos do que R$ 17,4 milhões em 2023. A artista — que participou do programa "Big Brother Brasil", em 2022 — conta que jamais teve acesso aos reais valores daquilo que ela produzia.

"Os dois primeiros anos da minha carreira, em 2016 e 2017, foram os meus maiores faturamentos. Eram R$ 4, R$ 5, R$ 7 milhões por mês. Sabe quanto ele (Rafael) me dava por mês? Mil reais. E quando eu falava assim: 'Preciso de um cartão, preciso de dinheiro'... Sabe o que era falado para mim? 'Mas você quer dinheiro para quê? Você tem tudo. As roupas que você usa, o projeto paga. Sua casa, estamos pagando. Seu carro, estamos pagando. Sua despensa está cheia. (Com) mil reais não dá para você viver?' Eu não tenho acesso a nada, nunca tive acesso a nada", revelou a cantora.

Recentemente, as advogadas que representam Naiara Azevedo conseguiram cancelar a procuração que dava a Rafael Cabral o direito de movimentar uma das contas bancárias da cantora. Dias antes de recuperar o acesso, houve um saque de R$ 205 mil. "Todo esse tempo eu venho cobrando pra gente fazer a nossa partilha de bens. Nunca aconteceu", relatou Naiara.

A cantora explicou que encontrava resistência do ex-marido quando citava o assunto acerca da partilha de bens. "Sempre houve uma reluta, um 'não, não vamos'. Eu só quero o que é meu, que eu trabalhei para ter. De 2016 a 2023, eu só quero uma prestação de contas. Eu só quero clareza, absolutamente nada. Eu não quero uma gota de suor do trabalho do meu ex-marido. Eu não estou aqui para tirar o mérito de ninguém. Ele trabalhou, sim, trabalhou para caramba e ele merece ter direito de 50% dele. E eu, do meu. Eu só quero o que é meu. Eu só quero clareza diante do meu trabalho, do meu suor, dos meus sonhos, da minha luta", enfatizou.

O que diz o ex-marido de Naiara Azevedo?

Também em entrevista ao "Fantástico", Rafael Cabral negou que tenha cometido violência patrimonial. O empresário contou que foi "pego totalmente de surpresa" pelo caso. "Então não entendi essa denúncia. Não entendi essa narrativa. Eu estou decepcionado com todo o ocorrido. Não tinha necessidade disso, porque eu sempre me coloquei à disposição", afirmou.

Sobre o incidente recente com os equipamentos de show — o que acarretou a suspensão de uma apresentação no Mato Grosso —, Rafael alegou que os instrumentos e parte do aparato técnico pertencem a uma empresa em nome de sua mãe e de seu irmão. O empresário apresentou notas fiscais que seriam relativas aos aluguéis pagos pelos equipamentos nos últimos três meses.

Também ao "Fantástico", Rafael afirmou que não tem interesse no patrimônio da ex-mulher — e que repassará 100% dos bens anteriormente compartilhados por ambos para o nome de Naiara. O empresário enfatizou que buscará provar, diante das autoridades policiais, que é inocente. E não ressaltou que não reconhece as acusações por agressão física contra a cantora. "Desconheço essa agressão. Não fiz isso. Nego tudo. Isso não tem procedência. Cometi erros no meu casamento, como traições. Foi errado nesse ponto, pedi perdão a ela", disse.

