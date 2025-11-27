A- A+

Lançamento Naiara Azevedo e Ana Castela fazem nova parceria e lançam "Reclama com Meu Ex" Dupla divulga novo single e versão atualizada de "Palhaça" dentro do projeto audiovisual Naiara15

Naiara Azevedo e Ana Castela lançaram nesta semana o single “Reclama com Meu Ex”, faixa inédita que integra o projeto audiovisual Naiara15, gravado em São Paulo.

A música já está disponível nas plataformas de áudio e abre mais uma colaboração entre as artistas, que repetem a dobradinha após o desempenho expressivo de “Palhaça”, lançada anteriormente.

Além do novo single, o público também terá acesso a uma versão atualizada de “Palhaça”. O clipe chega ao YouTube nesta sexta-feira (28), ao meio-dia, seguindo o cronograma de divulgação do projeto.

Escrita por Gustavo Henrique, Matheus Freire, Matheus Cott e Marcelo Henrique, “Reclama com Meu Ex” aborda situações pós-término com uma narrativa leve e irônica. A proposta é focada em desilusões amorosas e novas fases após o fim de um relacionamento.

O lançamento faz parte do audiovisual Naiara15, que marca os 15 anos de carreira de Naiara Azevedo. A gravação ocorreu no Espaço Unimed, em São Paulo, e reuniu participações de nomes conhecidos do sertanejo, como Ana Castela, Maiara & Maraisa, Murilo Huff, Israel & Rodolffo, Matogrosso & Mathias, Felipe & Rodrigo, Fred & Fabrício e Mari Fernandez.

Dirigido por Flaney Gonzallez e com produção musical de Newton Fonseca, o projeto segue uma estética mais enxuta e intimista, com foco nas performances e na fase atual da artista.

