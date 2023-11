Naiara Azevedo presta queixa contra ex-marido, após ser impedida de usar equipamentos em show

A- A+

A cantora Naiara Azevedo registrou um boletim de ocorrência contra o ex-marido e o ex-cunhado. Na madrugada desta quinta-feira (30), a sertaneja procurou a Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher, em Goiânia, afirmando já ter sido vítima de agressões e ameaças.

Segundo informações do G1, Naiara acusou seu antigo companheiro, Rafael Cabral, e o irmão dele, Fernando Alves Cabral, de constrangimento. O ex-cunhado da artista teria mandado retirar de um caminhão e trancar em um galpão os equipamentos que estavam sendo preparados para uma apresentação dela.

Naiara diz ter recebido uma mensagem afirmando que, para utilizar o material, ela precisaria alugá-los. Ela foi casada por dez anos com Rafael. Os dois se separaram em julho, mas continuaram sendo sócios da empresa que administra os equipamentos.



No boletim de ocorrência, consta que Naiara não tem acesso às informações das contas bancárias da empresa, movimentadas por Rafael e pela família dele. Ela disse à polícia também que vários de seus bens, incluindo casas e carros de luxo, estão no nome do ex, que teria ameaçado “acabar” com a vida e com a carreira da cantora.

Sobre o caso, a Polícia Civil informou, através de nota, que "registrou boletim de ocorrência relativo ao fato ocorrido com a cantora vítima, a qual foi prontamente atendida, e que a Deaem [Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher] já está tomando todas as medidas de investigação em conformidade com o previsto na Lei Maria da Penha".

