Música Nailson Vieira circula Pernambuco com seu show "Sou, Estou", a partir deste sábado (18) Artista se apresenta na Zona da Mata Norte, Sertão e Região Metropolitana do Recife, com incentivo do Funcultura

Talento da geração de artistas da Zona da Mata Norte, o cantor Nailson Vieira inaugura, neste sábado (18), a série de shows do projeto de circulação em Pernambuco do seu álbum de estreia, “Sou, estou”.



Ao todo, o artista fará cinco apresentações, sempre aos sábados, em diferentes espaços das culturas de Pernambuco, circulando por Zona da Mata Norte, Sertão e Região Metropolitana do Recife.



Mata Norte

A circulação começa em sua região, na Mata Norte. Neste sábado (18), ele e sua banda se apresentam em Goiana, na sede do Caboclinho Canindé. Já no próximo (25), será a vez do músico se apresentar em Condado, na sede do Cavalo Marinho Estrela de Ouro.

Já em novembro, no dia 1º, Nailson se apresenta em Arcoverde, na sede do Coco Raízes de Arcoverde. No dia 8, o artista leva seu show ao espaço do Grêmio Henrique Dias e na sede do Cariri Olindense.



Finalizando a turnê, no dia 29 de novembro será a vez do músico se apresentar em sua terra natal, em Nazaré da Mata, na sede do Maracatu Coração Nazareno, primeiro Maracatu de Baque Solto formado apenas por mulheres.



Sobre o artista

Nailson, responsável por voz e trombone, é acompanhado pelos músicos Leandro Gervásio (tuba e guitarra), Guilherme Otávio (trompete e guitarra) e Homero Basílio (bateria e percussão). A produção executiva do projeto é de Iara Campos e os assistentes de produção são Régis Arruda e Patrícia Guedes.



“A ideia foi começar a circulação do álbum por esses espaços porque eles explicam quem eu sou. Eu sou um fruto dos terreiros de cultura popular, então estou retribuindo a minha formação e tudo o que aprendi nesses espaços.”, explica o músico.

Jovem negro periférico, Nailson carrega a vivência de brincante popular e busca com a iniciativa devolver sua formação dentro da cultura e incentivar outros jovens da periferia a buscarem a música como meio de vida.

Estudante de música da UFPE, Nailson é natural de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Desde a infância, carrega a vivência como brincante do maracatu de baque solto, sendo produtor cultural, trombonista e presidente de agremiação.

Além de apresentar o seu repertório autoral às diferentes gerações da cultura popular que estarão presentes nas instituições, o projeto também propõe uma roda de conversa entre Nailson e um Artista convidado que também conviveu na cultura popular e hoje tem um trabalho autoral.



A ideia é desenvolver uma a interação entre o artista, o público e os trabalhadores da cultura popular, fomentando e compartilhando as vivências das diferentes brincadeiras.

O projeto Nailson Vieira nas Sedes da Cultura Popular conta com o incentivo do Governo de Pernambuco, através do Funcultura.

SERVIÇO:

Nailson Vieira nas Sedes da Cultura Popular

18/10 na sede do Caboclinho Canindé em Goiana

25/10 na sede do Cavalo Marinho Estrela de Ouro em Condado

01/11 na sede Coco Raízes de Arcoverde

08/11 na sede do Grêmio Henrique Dias e no Cariri Olindense

29/11 na sede do Maracatu Coração Nazareno, em Nazaré da Mata

Ouça “Sou, Estou”

*Com informações da assessoria

