Música Nailson Vieira lança "A Corda do Caranguejo", novo single com participação de Maciel Salu Canção é inspirada nas tradições e em suas vivências culturais, transformando o caranguejo, figura emblemática de Pernambuco, em um símbolo de resistência e força

Talento da nova geração de artistas da Mata Norte, o cantor e compositor nazareno Nailson Vieira lança sua nova música, "A Corda do Caranguejo", single para o Carnaval de 2025.



O lançamento, que conta com um videoclipe, estará disponível em todas as plataformas digitais e no YouTube, no dia 16 de fevereiro.





Sobre o artista

Natural de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, Nailson Vieira é um autêntico representante da música popular nordestina. Além de cantor e compositor, é também trombonista, produtor cultural e presidente do Maracatu Estrela Brilhante de Nazaré da Mata e diretor do Bloco Rural Estrelinha.



Com influências do maracatu rural, ciranda e coco de roda, Nailson mistura ritmos tradicionais com elementos modernos, criando uma sonoridade única que celebra a cultura pernambucana.

Em sua nova canção, inspirada nas tradições e em suas vivências culturais, Nailson, transforma o caranguejo, figura emblemática de Pernambuco, em um símbolo de resistência e força dos músicos locais.



"A Corda do Caranguejo" propõe uma reflexão sobre a importância da união desses artistas, representada pelo trecho "vem cá", que ressoa durante toda a música. A nova música conta com a participação especial de Maciel Salú.

"Essa música é uma celebração das nossas raízes, das tradições pernambucanas e da força do povo do nosso estado. 'A Corda do Caranguejo' representa a união dos artistas locais e a resistência da nossa cultura, que se mantém viva através da música. Cada nota, cada ritmo, traz a energia do maracatu, da ciranda e do coco de roda, elementos que estão profundamente em mim. Com a participação de Maciel Salú, a canção ganha ainda mais força e identidade. Estou muito feliz em poder compartilhar essa obra com todos e levar um pedacinho de Pernambuco para o mundo”, afirmou o cantor.

Sobre o single

A música inédita contou com a participação de Guilherme Otávio (guitarra, trompete e arranjo de metais), Leandro Gervásio (guitarra e baixo), Homero Basílio (bateria e percussão), e Maciel Salu (voz).



A produção musical é assinada por Nailson Vieira e Homero Basílio, com direção musical de Nailson e Leandro Gervásio. A capa do single é assinada por Inácio Eugênio, enquanto Iara Campos atuou como assistente de produção.

