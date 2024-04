A- A+

rio de janeiro Naldo diz que fez a "ponte" para show de Madonna no Rio: "Eu que estou desenrolando essa parada aí" Cantor do hit "Amor de chocolate" participou do programa "Sem censura", da TV Brasil

O cantor Naldo afirmou que é responsável pelo show que Madonna fará no Rio de Janeiro. Em participação no programa "Sem censura", da TV Brasil, o artista disse que "fez a ponte" para que aguardada apresentação da diva do pop enfim acontecesse aqui. Madonna vai se apresentar na Praia de Copacabana no dia 4 de maio, finalizando sua "Celebration Tour".

"Eu agitei a Madonna pra vir pro Rio de Janeiro agora. Eu que estou desenrolando essa parada agora. Fiz a ponte pro show acontecer. Estou arrumando isso tudo", disse Naldo, para espanto da apresentadora Cissa Guimarães e dos outros convidados do programa.

Quando uma das participantes da bancada brincou dizendo que queria apenas um ingresso, Naldo respondeu: "Isso é mole". Veja o momento a seguir:

Em entrevista ao "Sem Censura", Naldo afirma que negociou a vinda de Madonna ao Brasil com um show gratuito da "Celebration Tour".pic.twitter.com/c7sDajzctk — PAN (@forumpandlr) April 1, 2024

De uns tempos pra cá, Naldo ganhou projeção nas redes sociais por conta de suas histórias — muitas delas difíceis de acreditar. No ano passado, ele falou sobre o assunto com exclusividade ao GLOBO:

— Tudo começou quando participei de um programa na Rede TV, um programa que nem era para ter tido essa repercussão toda. Só que pegaram uma parte dele em que falo sobre quando conheci Chris Brown, em Nova York, e começaram a fazer meme — conta Naldo (ele e Brown já se seguiam no Instagram e, na ocasião, quando chegou perto do americano, este teria dito ao seu segurança: “esse aqui é meu irmão, deixa ele aqui!”). — Aí vinha uma pessoa, postava uma foto com a Beyoncé e escrevia “essa aqui é minha irmã!”. Ou com o Faustão, ou com o (Lewis) Hamilton. “Deixa ele aqui, esse aqui é meu irmão!” Todo mundo postou isso!

Relatos de Naldo sobre como o gigante do basquete LeBron James invejou um tênis Nike que ele calçava, e sobre o dia em que a grife esportiva o convidou a visitar um de seus escritórios, “um lugar especial para pessoas especiais”, turbinaram a fama de "mentiroso" que o cantor ganhou nas redes.

Veja também

BRASIL Xamã lidera o ranking de músicas mais tocadas em shows no Brasil; confira a lista