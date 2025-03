A- A+

CELEBRIDADES Namorada de Belo faz aparição nas redes sociais após cantor reencontrar Gracyanne; entenda O artista cantou ao lado da ex-esposa durante o Domingão com Huck, no último domingo (23)

No último domingo (23), o cantor Belo reencontrou Gracyanne Barbosa durante o Domingão com Huck, após a musa fitness ter sido eliminada do Big Brother Brasil 25, na última terça-feira (18). Os dois foram ovacionados pela plateia do programa e receberam elogios do apresentador Luciano Huck.

O encontro também repercutiu nas redes sociais, principalmente, pelo anseio do público com um pronunciamento da atual namorada de Belo, Rayane Figliuzzi, após fãs pedirem o retorno do ex-casal. Por outro lado, a influenciadora apenas compartilhou que aproveitou o final de semana na praia com as amigas e justificou a sua ausência no Instagram.

Após ter vencido a batalha de Lip Sync contra Sérgio Mallandro no Domingão com Huck, Belo cantou a música ''Reinventar'', faixa do álbum ''Primavera'' (2009), ao lado da ex-esposa Gracyanne Barbosa e chamou atenção da plateia do programa.

O ex-casal, que foi casado por 16 anos, anunciou a separação em abril de 2024. Apesar do fim do casamento, a ex-BBB reiterou a permanência do carinho, da amizade e do amor entre os dois. Belo assumiu o seu namoro com a influenciadora Rayane Figliuzzi, durante o Carnaval deste ano.

Veja também