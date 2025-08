A- A+

Namorada de Belo, Rayane Figliuzzi troca acusações com ex nas redes sociais; entenda a polêmica Junior Navarro acusou a influenciadora de ter abandonado o filho; influenciadora diz que sofreu agressão do ex

Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor Belo, teve o seu nome envolvido em uma polêmica. A influenciadora foi acusada pelo ex-marido, Junior Navarro, de ter abandonado o filho deles, Zion.

Navarro resolveu se manifestar após Rayane afirmar em entrevista que a criança chama Belo de “papai”. O instrutor de futevôlei não escondeu o incômodo com a situação e afirmou que, durante muito tempo, foi pai e mãe do filho de 3 anos.

“Ela abandonou ele com 11 meses. Quando o Belo apareceu na vida dela, ela começou a querer que eu mandasse o menino para a casa dela. Desde novembro está assim, ele fica um mês com ela e um mês comigo”, detalhou.



O ex de Rayane chegou a divulgar áudios dela afirmando sentir “desprazer” em ser mãe. “Me deixa viver minha vida, cuida do seu filho aí. Deixa eu ver ele de vez em quando, tá tudo certo, cara. Você fez eu ter o desprazer de ser mãe, então, cara, fica com ele”, diz a gravação.

Após as acusações, a influenciadora digital se pronunciou, na quarta-feira (30), através de uma nota em que afirma ter sido vítima de violência doméstica durante o relacionamento. “Durante muito tempo, preferi o silêncio. Apaguei e reescrevi esse texto mil vezes desde que venho sendo atacada pelo pai do meu filho. Mas hoje, preciso falar. Preciso, por mim, pelo meu filho e por tantas mulheres que, como eu, foram julgadas, manipuladas, silenciadas e feridas”, inicia o texto.

A namorada de Belo relembra que chegou a ter “problemas” com a Justiça na época em que estava com o ex. Em 2022, Junior foi preso por suspeita de liderar uma quadrilha de estelionatários em Santa Catarina. Rayane também foi acusada de participação no esquema de clonagem de cartões de crédito.

A influenciadora afirmou que ao sair da prisão com um bebê nos braços, enfrentou depressão pós-parto e traumas da relação, incluindo agressões. De acordo com ela, quando decidiu por um fim no relacionamento, o ex começou a usar o filho para ferí-la.

“O pai do meu filho fala tanto de amor, fala tanto de cuidado, mas, desde março de 2025, não paga a pensão alimentícia”, apontou Rayane. Segundo o portal LeoDias, é Belo quem está custeando a mensalidade da escola de Zion, no valor de R$ 5 mil, há cerca de dois anos.



