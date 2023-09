A- A+

CELEBRIDADES Namorada de Bruno Mars, Jessica Caban é inspiração de canções românticas: "Ela é minha rocha" Discreto com a vida pessoal, artista havaiano mantém relacionamento com modelo e atriz há mais de uma década: "Minha melhor amiga", diz ele

Há mais ou menos uma década, Bruno Mars revelou quem, afinal, lhe servia de inspiração para compor tantas baladas românticas.



Num raro comentário sobre a vida privada, o cantor havaiano — que realizou o último show, no domingo (10), do derradeiro dia do festival The Town — destacou que sempre fica emocionado ao cantar "When I was your man" porque remete a um período complicado do seu relacionamento de 12 anos com Jessica Caban.

— Quando você canta, você sabe, você está trazendo essas emoções à tona novamente. É como sangrar — afirmou Mars à revista "Rolling stone", antes de se recusar a esmiuçar o contexto da composição. — É muito próxima de casa.

Quem é Jessica Caban?

Nascida em Nova York, Jessica Caban iniciou a carreira como modelo em 2002. Ela foi "descoberta" numa busca internacional por novos rostos para a moda e estrelou uma campanha para a Sweetface, linha de roupas de Jennifer Lopez. Seis anos depois, ela foi campeã da primeira temporada do reality show "Model Latina", da emissora NuvoTV.

A atração acompanhava jovens que passavam por desafios no mundo da moda. Com a conquista, ela recebeu um contrato de modelo com a Q Management, US$ 10 mil em dinheiro e teve uma foto publicada na revista "Latina".

Jessica Caban também passou a trabalhar como atriz. Em 2016, ela entrou para o elenco da série "Jane The Virgin", como a personagem Sonia. Como empresária, no mesmo ano, lançou a própria linha de moda praia. As peças levam os nomes de personagens do musical "Amor, sublime amor", de 1961.



Como Bruno Mars e Jessica Caban se conheceram?

Bruno Mars e Jessica Caban estão juntos desde 2011 e, apesar dos "altos e baixos" no relacionamento, nunca se separaram. Há mais de dez anos, os dois se viram pela primeira vez num restaurante de Nova York, nos EUA. A escritora Emily Herbert revelou que o cantor de "Uptown funk" não conseguiu tirar os olhos de uma mulher que conversava "animadamente" com colegas numa mesa próxima à dele. Foi amor à primeira vista. No mesmo ano, eles começaram a namorar à distância até que Jessica se mudou de Nova York para Los Angeles, onde o artista já atuava.

Em 2014, o casal foi junto à premiação do Grammy. Foi uma das raras aparições públicas de ambos, que foram fotografados no evento também em 2016 e 2018. Nesta última, o astro havaiano saiu do local com seis gramofones — um deles, pelo hit "24K Magic", como "Gravação do Ano".

— Minha senhora, Jéssica. Eu te amo, baby. Obrigado por ser minha rocha e estar ao meu lado durante todo esse processo — disse ele, durante o discurso de aceitação do prêmio.

O casal não tem filhos, mas são "pais" do cachorro da raça rottweiler Geronimo. Ao longo do relacionamento, Mars já disse à imprensa que não tinha pressa em casar.

— Ela é minha melhor amiga. Minha rocha. O que há de errado nisso? Estamos simplesmente felizes — disse ele à "Rolling Stones", em 2016.

Em 2022, Jessica usou as redes sociais para mostrar um clique das primeiras férias que passaram juntos, dez anos antes. Discretos sobre o relacionamento, eles aparecem pouco juntos nas redes sociais, mas podem ser vistos em fotos de grupo e raros registros de festas em famílias.

