Namorada de Davi explica o motivo do brother não conhecer Deborah Secco

A- A+

Deborah Secco foi uma atração surpresa na casa do Big Brother Brasil 24, na última quarta-feira (28). Entre as reações da casa, chamou atenção Davi que não reconheceu a atriz.

Mani, namorada de Davi, explicou como o brother não conhecia Deborah Secco e outras famosas como Bruna Marquezine.

"Ele cresceu frequentando a igreja na infância e adolescência, sem o hábito de usar rede social. Mesmo eu conhecendo alguns artistas da minha geração no campo musical, e alguns atores, nós não falávamos sobre. Quase todos eles não têm mais o hábito de TV, mas sim de internet, e não faz nem dois meses desde que criei minha primeira conta em rede social. Nesse ponto somos parecidos", explicou em entrevista à Quem.

Na mesma entrevista, Mani revelou que foi ela quem apresentou o BBB para o motorista de aplicativo.

"Eu ligava a TV para assistir ao BBB enquanto preparávamos as coisas da barraca, um dia ele se interessou e eu fui falando como era o programa. Cheguei a comentar sobre alguns participantes, mas nunca fui de acompanhar os artistas e/ou apresentar", ressaltou.

Mani também contou que antes do namorado entrar na casa fez um pedido para tentar conhecer dois famosos. "Lembro de duas pessoas que falei com ele que eu gostaria de conhecer: Serginho Groisman e Rita Batista (mas ele não conhece). Este foi o meu pedido: se você for à Globo e me levar, eu quero conhecer esses dois", disse Mani

Veja também

SUSTO Jatinho que levava Xand Avião e Zé Vaqueiro sofre pane durante voo