Namorada de Liam Payne deixou mansão do casal, mas ainda liga para ouvir a voz dele na secretária el

Namorada de Liam Payne deixou mansão do casal, mas ainda liga para ouvir a voz dele na secretária Kate Cassidy desmentiu teorias conspiratórias sobre morte do ex-integrante do One Direction e revelou como foi a última conversa entre os dois

Liam Payne morreu no dia 16 de outubro de 2024 após cair de um balcão em um hotel em Buenos Aires.

Após o incidente e a repatriação de seu corpo para o Reino Unido, surgiram várias versões sobre seu relacionamento com Kate Cassidy, sua namorada, com quem se especulou que teria discutido intensamente antes do trágico acontecimento.

No entanto, a influenciadora quebrou o silêncio e desmentiu as acusações contra ela.

Vale lembrar que durante sua estadia na capital da Argentina, o casal se mostrou feliz nas redes sociais, mas após a viagem repentina de Kate para a Flórida, surgiram rumores sobre uma possível separação.

Em entrevista ao tabloide britânico The Sun, Cassidy deu sua versão dos fatos. Entre lágrimas e com a voz embargada, ela contou sobre os últimos dias com Liam e explicou a razão que a fez retornar para sua casa.

A jovem de 25 anos descreveu seu relacionamento como "um conto de fadas" e afirmou que o apoiou "nos bons e maus momentos".

Ela também apresentou dez fotos inéditas de ambos que nunca foram postadas nas redes sociais.

"O amor é muito otimista e a gente só espera que tudo dê certo no final. Obviamente, se eu soubesse, se eu tivesse podido ver o futuro, nunca teria saído da Argentina", lamentou com tristeza.

Ela então desmentiu as teorias conspiratórias sobre seu retorno iminente aos Estados Unidos e respondeu: "Eu tinha uma responsabilidade, nós tínhamos uma responsabilidade. Tínhamos nosso cachorro e, obviamente, nunca pensei que isso aconteceria."

Segundo a influenciadora, seu dever era cuidar de Nala, o animal de estimação que eles haviam resgatado meses antes, razão pela qual ela decidiu voltar primeiro para casa.

De forma firme, ela afirmou que para ela não foi "um suicídio", mas sim "um acidente".

"Não, nunca pensei que (ele pudesse morrer jovem)... Mas, você sabe, tínhamos nossas próprias vidas separadas; essa não era a primeira vez que viajávamos separados." Em plena angústia, ela reconheceu que nunca imaginou que a situação terminaria da maneira que terminou e admitiu: "Ainda não parece real que ele não esteja aqui."

Kate passou vários meses sem emitir palavras para os meios de comunicação, carregando a pressão e o peso das olhares nas redes sociais.

No entanto, durante essas semanas, ela refletiu e fez o luto necessário para poder seguir em frente.

De acordo com o The Sun, ela se manteve em terapia por três meses e meio.

"Estou tentando ser o melhor que posso, mas sinto que minha vida mudou muito. Penso em Liam a cada segundo de cada dia", comentou a jovem, que desde a morte do ex-integrante do One Direction deixou a mansão que compartilhavam na Flórida e se mudou para uma residência em Nova Jersey.

A vida sem Liam se tornou diferente, conforme Kate descreveu.

Ela reconheceu que estava apaixonada pelo cantor desde os 10 anos e que, atualmente, ainda liga para o telefone de sua ex-parceiro para ouvir sua voz na caixa postal.

No começo, ela até adormecia com a música dele de fundo, mas agora não consegue mais reproduzi-la.

A última conversa de Kate e Liam

Em uma viagem pelos Estados Unidos em 2022, Payne conheceu Cassidy, que na época trabalhava como garçonete em um bar.

O amor entre eles surgiu de forma repentina e foi assim que iniciaram um relacionamento que durou até 2024.

Eles eram muito unidos, apesar de cada um ter sua própria agenda de trabalho. Quando Kate voltou para sua casa na Flórida, a primeira coisa que fez foi enviar uma mensagem para Liam, poucos dias antes do Halloween. Esse foi o último texto que trocaram.

"Não posso esperar para você chegar em casa e ver a decoração", disse ela, se referindo à decoração da casa.

"Tenho 25 anos, não sou especialista em nada disso, então foi difícil. Mas eu o amava e o amava sem importar nada. Simplesmente, fiz o que eu podia fazer e o que eu podia alcançar. Liam estava muito bem mentalmente quando eu fui embora da Argentina. Estávamos em um lugar maravilhoso, cheio de amor; ele estava tão feliz e positivo. E não consigo acreditar em como as coisas terminaram", concluiu Kate.

