Namorada de Liam Payne pode reivindicar parte da fortuna de R$ 180 milhões do cantor; entenda

Após a revelação de que o astro do One Direction, Liam Payne, não deixou um testamento válido ao morrer, aos 31 anos, após cair da sacada de um hotel na Argentina, surgiram especulações sobre como será dividida sua fortuna de cerca de £24 milhões (equivalente a R$180 milhões na cotação atual).

Segundo especialistas, a namorada do músico também poderia ter direito a uma parte do patrimônio, já que os dois viviam juntos.

Kate Cassidy, que namorava Liam havia dois anos na época em que ele morreu, em outubro do ano passado, pode reivindicar uma “provisão financeira razoável”, segundo a Lei de Herança do Reino Unido, de acordo com o jornal Daily Mail. A modelo de 26 anos, no entanto, precisaria comprovar que era financeiramente dependente do ex-vocalista.

De acordo com a publicação inglesa, Kate, que é americana, recebia uma mesada de cerca de £20 mil (aproximadamente R$ 150 mil) do cantor enquanto moravam juntos, na Flórida. O casal já estaria até mesmo planejando oficializar a união antes da fatalidade acontecer.



Conforme as regras de sucessão britânicas, a fortuna milionária será destinada ao filho de Liam, Bear, de oito anos. O valor ficará guardado em um fundo fiduciário até que ele atinja a maioridade. Atualmente, o dinheiro está sob responsabilidade da mãe do menino, a cantora Cheryl Tweedy, e do advogado Richard Bray — que já representou estrelas como Ed Sheeran —, nomeados pela Justiça como administradores temporários do espólio.

Morte de Liam Payne

Payne foi declarado morto em decorrência de "múltiplos traumas" e "hemorragia interna após uma queda do terceiro andar do hotel CasaSur, no bairro de Palermo, em 16 de outubro. Exames apontaram que o cantor havia consumido álcool, cocaína e um antidepressivo antes do acidente.

No final de dezembro, em meio à comoção gerada pelo caso no mundo do entretenimento, um promotor argentino denunciou cinco pessoas por homicídio culposo e por fornecerem as drogas. Em fevereiro, a Justiça argentina rejeitou as acusações contra três dos cinco acusados.



A sentença confirmou, porém, os processos contra Ezequiel David Pereyra e Braian Nahuel Paiz, pela "entrega onerosa de entorpecentes", e a prisão preventiva de ambos.

Pereyra era funcionário do hotel, enquanto Paiz era garçom de outro estabelecimento em Puerto Madero, uma área nobre de Buenos Aires.

Segundo a sentença, Pereyra e Paiz entregaram cocaína a Payne "para seu consumo durante a estada no hotel, após o pagamento do preço estabelecido". O primeiro nos dias 15 e 16 de outubro, e o segundo no dia 14.

O documento detalha que, na tarde em que Payne morreu, um recepcionista relatou que o cantor "exibia uma atitude agressiva, drogado ou alcoolizado, estava com os olhos enormes e muito abertos, como se estivesse sobrecarregado", enquanto uma camareira indicou que ouviu barulhos "provenientes do seu quarto, como se estivesse 'quebrando tudo, gritando'", e imediatamente comunicou isso aos colegas de trabalho.



A enorme fama da banda britânica One Direction começou em 2010 graças ao programa de talentos "The X Factor". A "boy-band" entrou em um hiato por tempo indeterminado em 2016. Nos últimos anos, Payne falou abertamente sobre sua luta contra o alcoolismo.

